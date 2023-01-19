60 Yaşındaki Seda Sayan Minisiyle Beğeni Topladı! “Bin Kez Maşallah!” Beğeni Rekorları Kırıldı…
60 yaşına kısa bir süre önce giren Seda Sayan, minisiyle beğenileri topladı. Sevenlerinden “Bin kez Maşallah” yorumlarını alan Seda Sayan, beğeni rekorlarını kırdırdı! Sosyal medyada yankı uyandıran Seda Sayan’ın bu kareleri nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz yıl 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlilik teklifi alan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine “Evet” demişti. Romantik bir evlenme teklifi aldığını sık sık dile getiren Seda Sayan, kendisinden 35 yaş küçük olmasına rağmen eşini çok sevdiğini açıklıyordu. Gündem yaratan Seda Sayan’ın evlenmeden hemen önce bölgesel incelme işlemleri yaptırarak zayıfladığı biliniyordu. Güzel ismin sosyal medya kareleri ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.