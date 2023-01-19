- 19 Oca 2023 - 20:56 G: 19 Oca 2023 - 21:24

60 Yaşındaki Seda Sayan Minisiyle Beğeni Topladı! “Bin Kez Maşallah!” Beğeni Rekorları Kırıldı…

60 yaşına kısa bir süre önce giren Seda Sayan, minisiyle beğenileri topladı. Sevenlerinden “Bin kez Maşallah” yorumlarını alan Seda Sayan, beğeni rekorlarını kırdırdı! Sosyal medyada yankı uyandıran Seda Sayan’ın bu kareleri nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz yıl 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlilik teklifi alan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine “Evet” demişti. Romantik bir evlenme teklifi aldığını sık sık dile getiren Seda Sayan, kendisinden 35 yaş küçük olmasına rağmen eşini çok sevdiğini açıklıyordu. Gündem yaratan Seda Sayan’ın evlenmeden hemen önce bölgesel incelme işlemleri yaptırarak zayıfladığı biliniyordu. Güzel ismin sosyal medya kareleri ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Oca 2023 - 20:56 Ankara- Yaşam

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