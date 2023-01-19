Burcu Özberk’in Yeni Tarzını Görünce Nutkunuz Tutulacak! Saçlar Başlar O Biçim… “Yok Artık!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burcu Özberk’in yeni tarzı görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Nutkunuzun tutulmasına neden olacak Burcu Özberk’in saçı başı ise o biçim! İşte hayranlarından “Yok artık” yorumlarını alan Burcu Özberk’in o kareleri…
Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Burcu Özberk’in ekranlara İlhan Şen’le birlikte “Kraliçe” dizisiyle döneceği biliniyordu. Aşk Mantık İntikam dizisinden sonra ekranlara uzun bir ara veren Burcu Özberk’in yepyeni bir imaj yaparak ekranlara dönecek olması sevenlerini şaşırttı. Hayranlarını ikiye bölen güzeller güzeli oyuncu kimi tarafından çok beğenildi, kimi tarafından ise tepki üzerine tepki topladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.