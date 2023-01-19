- 19 Oca 2023 - 23:24 G: 19 Oca 2023 - 23:36

Burcu Özberk’in Yeni Tarzını Görünce Nutkunuz Tutulacak! Saçlar Başlar O Biçim… “Yok Artık!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burcu Özberk’in yeni tarzı görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Nutkunuzun tutulmasına neden olacak Burcu Özberk’in saçı başı ise o biçim! İşte hayranlarından “Yok artık” yorumlarını alan Burcu Özberk’in o kareleri…

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Burcu Özberk’in ekranlara İlhan Şen’le birlikte “Kraliçe” dizisiyle döneceği biliniyordu. Aşk Mantık İntikam dizisinden sonra ekranlara uzun bir ara veren Burcu Özberk’in yepyeni bir imaj yaparak ekranlara dönecek olması sevenlerini şaşırttı. Hayranlarını ikiye bölen güzeller güzeli oyuncu kimi tarafından çok beğenildi, kimi tarafından ise tepki üzerine tepki topladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Oca 2023 - 23:24 Ankara- Yaşam

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