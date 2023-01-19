Anasayfa/

Foto Galeri/

19 Oca 2023 - 23:24

Burcu Özberk’in Yeni Tarzını Görünce Nutkunuz Tutulacak! Saçlar Başlar O Biçim… “Yok Artık!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burcu Özberk’in yeni tarzı görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Nutkunuzun tutulmasına neden olacak Burcu Özberk’in saçı başı ise o biçim! İşte hayranlarından “Yok artık” yorumlarını alan Burcu Özberk’in o kareleri…