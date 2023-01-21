Facebook ve Instagram’dan Hayrete Düşüren Yeni Karar! Resimlerde Meme Ucu... O Yasağı Kaldırmaya Karar Verince…
Meta bünyesinde hizmet veren platformlardan olan Facebook ve Instagram, son dönemlerde gerek tema değişikliği gerek ise de diğer değişiklikler sayesinde abonelerinden tam not almaya başladı. Özellikle Instagram’a eklenen yeni özellikler milyonlarca abone tarafından yakından takip edilirken her iki platformda da meme ucu yasağının olması bazı kullanıcıların tepkilerine sebep oldu. Facebook ve Instagram’dan Son Karar! O Yasağı Kaldırmaya Karar Verince…İşte Detaylar...
Dijital dünyanın giderek gelişmesi, çağa uygun pazarların da oluşmasını sağladı. Bu gelişim esnasında ortaya çıkan pazarlardan birisi de sosyal medya platformlarını kapsadı. Seneler önce de abonelere sahip olan ancak yalnızca masaüstü sürümler aracılığı ile kullanılabildiği için çok da etkin olmayan sosyal medya platformları, akıllı cihazların hayatlarımıza dahil olması ile birlikte pazar paylarını artırmaya başladı.
Bu noktada pazarda ciddi bir paya sahip olan Instagram ve Facebook, başarılarını koruyabilmek adına yeni özellikler geliştirerek abonelerine daha konforlu bir kullanım alanı sunmaya başladı.
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21 Oca 2023 - 09:02 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.