Facebook ve Instagram’dan Hayrete Düşüren Yeni Karar! Resimlerde Meme Ucu... O Yasağı Kaldırmaya Karar Verince…

Dijital dünyanın giderek gelişmesi, çağa uygun pazarların da oluşmasını sağladı. Bu gelişim esnasında ortaya çıkan pazarlardan birisi de sosyal medya platformlarını kapsadı. Seneler önce de abonelere sahip olan ancak yalnızca masaüstü sürümler aracılığı ile kullanılabildiği için çok da etkin olmayan sosyal medya platformları, akıllı cihazların hayatlarımıza dahil olması ile birlikte pazar paylarını artırmaya başladı.

Bu noktada pazarda ciddi bir paya sahip olan Instagram ve Facebook, başarılarını koruyabilmek adına yeni özellikler geliştirerek abonelerine daha konforlu bir kullanım alanı sunmaya başladı.

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