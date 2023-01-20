- 20 Oca 2023 - 20:13 G: 20 Oca 2023 - 20:14

Barış Telli’nin Performansı Dudak Uçuklatıyor! Barış Telli Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Barış Telli Kimdir, Aslen Nerelidir, Ampute Milli Takım...

Bu sene yalnızca takımlar açısından değil konsept açısından da değişikliğe gidildiği bilinen fenomen yarışma programında, Ampute Milli Takım futbolcusu Barış Telli’nin sergilediği performanslar herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı. Survivor’a Katıldığında Tepki Almıştı…Barış Telli’nin Performansı Dudak Uçuklatıyor! “Şampiyon!” İşte Detaylar...

Barış Telli Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Barış Telli Kimdir, Aslen Nerelidir, Ampute Milli Takım...

Senelerdir ekranlarda olan ve bu sene de 15 Ocak tarihinde 18’inci sezonuna başlayan Survivor yarışması, her sezon olduğu gibi yeni sezonunda da izleyicinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Şimdiye kadar adaya gitmeden önce 2 farklı takım duyuran Acun Ilıcalı’nın bu sene Fenomenler, Ünlüler ve Gönüllüler olmak üzere 3 ayrı takım duyurması, yarışmanın heyecanlandıran gelişmelerinden birisi oldu.

Hem sporcuların hem de şarkıcılar ile oyuncuların dahil oldukları Survivor 2023 kadrosu, 15 Ocak tarihinde yayınlanan ilk bölüm ile izleyicinin karşısına çıktı. Bu sene yalnızca takımlar açısından değil konsept açısından da değişikliğe gidildiği bilinen fenomen yarışma programında, Ampute Milli Takım futbolcusu Barış Telli’nin sergilediği performanslar herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı.

Barış Telli Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Barış Telli Kimdir, Aslen Nerelidir, Ampute Milli Takım...

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20 Oca 2023 - 20:13 - Magazin

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