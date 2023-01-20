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20 Oca 2023 - 11:46

Camdaki Kız’da Nalan ve Hayri’yi Sedat Bastı! Yasak Aşk Ortaya Çıktı, Koroğlu Konağı Yıkılıyor…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dizide yasak aşk yaşayan Hayri ve Nalan ise basıldı! Yasak aşkın ortaya çıkaran Sedat, Koroğlu konağının yıkılmasına neden oldu. İşte merak edilenler…