- 20 Oca 2023 - 11:46

Camdaki Kız’da Nalan ve Hayri’yi Sedat Bastı! Yasak Aşk Ortaya Çıktı, Koroğlu Konağı Yıkılıyor…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dizide yasak aşk yaşayan Hayri ve Nalan ise basıldı! Yasak aşkın ortaya çıkaran Sedat, Koroğlu konağının yıkılmasına neden oldu. İşte merak edilenler…

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden ekranlara taşınan Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Gerçek bir hikayeden uyarlanan Camdaki Kız dizisinin başrollerinde ise Devrim Yakut, Tamer Levent, Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunuyordu. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Camdaki Kız’da Nalan ve Hayri’nin yasak aşkına Sedat’tan baskın geldi. İşte merak edilenler…

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20 Oca 2023 - 11:46 Ankara- Yaşam

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