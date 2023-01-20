Ankara El Ver Kampanyasının Tüm Detayları Açıklandı! Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor
El Ver Kampanyası’nın 2023 yılında da devam ettiği öğrenildi. Su faturası, bilet, EGO yüklemesi ve daha pek çok farklı yardım başlığını kapsayan El Ver Kampanyası dahilinde ihtiyaç sahiplerinin başvurularını kabul etmeye devam ettiklerini belirten belediye yönetimi, henüz yardımdan yararlanmayan ihtiyaç sahipleri için detayları paylaştı. Ankara El Ver Kampanyasının Tüm Detayları Açıklandı! Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor. İşte Detaylar...
Yüksek enflasyon ve ekonomi piyasalarını direkt olarak etkileyen diğer olumsuz gelişmeler sebebi ile bir süredir ciddi bir geçim derdi içerisinde olan binlerce vatandaş, 2023 yılına girilmesi ile birlikte devlete bağlı olan kurumlar tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerini araştırmaya konuldu.
Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hizmete açılan sosyal yardım modelleri büyük ilgi görürken yerel alanda da Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş tarafından duyurulan yeni dönem yardımları vatandaşlar tarafından yakın takip altına alındı.
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20 Oca 2023 - 11:58 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.