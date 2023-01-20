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20 Oca 2023 - 12:08

Tüm Emekli Aylığı Alanların Dikkatine! En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! 7.500 TL…

Emekli vatandaşların gündeminde, bankaların vermiş olduğu promosyonlar var. Emekli aylıklarına göre verilen bu promosyon ücretleri ise milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. En yüksek promosyon veren bankalar hakkında araştırma yapan vatandaşlara ise Haberler Ankara olarak hangi bankanın ne kadar ödeme verdiğini derledik! İşte merak edilenler…