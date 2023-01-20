- 20 Oca 2023 - 12:08 G: 20 Oca 2023 - 12:21

Tüm Emekli Aylığı Alanların Dikkatine! En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! 7.500 TL…

Emekli vatandaşların gündeminde, bankaların vermiş olduğu promosyonlar var. Emekli aylıklarına göre verilen bu promosyon ücretleri ise milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. En yüksek promosyon veren bankalar hakkında araştırma yapan vatandaşlara ise Haberler Ankara olarak hangi bankanın ne kadar ödeme verdiğini derledik! İşte merak edilenler…

Hem devlet hem de özel bankaların yarışa girdiği emekli promosyonları, dikkatleri üzerine çekiyor. Bankaların vatandaşlardan istediği gerekli şartları taşıyanlara ve emekli aylıklarına göre verilen bu emekli promosyonları bankadan bankaya; 3.000 TL’den başlıyor ve 7.500 TL’ye çıkıyor! İşte banka banka emekli promosyon ücretleri…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

20 Oca 2023 - 12:08 Ankara- Yaşam

# SGK VE EMEKLİLİK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Emeklinin Cüzdanı Bu Ödemeyle Patlayacak! Tam Tamına 5.000 TL… Maaşa Ek, Başvuru Yapan Herkese Yatıyor! mask
Emeklinin Cüzdanı Bu Ödemeyle Patlayacak! Tam Tamına 5.000 TL… Maaşa Ek, Başvuru Yapan Herkese Yatıyor!
Emekli Vatandaşın Cebinden Paralar Akacak! Promosyona Devasa Zam Geldi; 20 Bin Lira Hesaplara Yatıyor… mask
Emekli Vatandaşın Cebinden Paralar Akacak! Promosyona Devasa Zam Geldi; 20 Bin Lira Hesaplara Yatıyor…
Emekliklerin Ceplerine 2.860 TL Konulacak! Duyan, Gören Göbek Atıyor! Hesaplara Yatacağı Tarih Açıklandı… mask
Emekliklerin Ceplerine 2.860 TL Konulacak! Duyan, Gören Göbek Atıyor! Hesaplara Yatacağı Tarih Açıklandı…
Emekliler Yeni Müjde! Maaşa Ek Tam Tamına 9.700 TL Ödeme Hesaplara Yatıyor… El Ele Verip Halay Çekecek! mask
Emekliler Yeni Müjde! Maaşa Ek Tam Tamına 9.700 TL Ödeme Hesaplara Yatıyor… El Ele Verip Halay Çekecek!
Bakan Bilgin’den Yıllardır Beklenen EYT Açıklaması Sonunda Geldi! İlk Maaşların Tarihi Verildi; Staj Mağdurları… mask
Bakan Bilgin’den Yıllardır Beklenen EYT Açıklaması Sonunda Geldi! İlk Maaşların Tarihi Verildi; Staj Mağdurları…
Emekli Aylığınız Düşükse Dikkat! Tek Bir Dilekçeyle Maaşınızı Katlayacaksınız! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… mask
Emekli Aylığınız Düşükse Dikkat! Tek Bir Dilekçeyle Maaşınızı Katlayacaksınız! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…
EYT’lilerin Alacağı Promosyon Miktarı Cepleri Doldurdu! Ne 5 Bin, Ne 7 Bin, Tam Tamına… Cüzdanlar Bu Kez Paradan Patlayabilir! mask
EYT’lilerin Alacağı Promosyon Miktarı Cepleri Doldurdu! Ne 5 Bin, Ne 7 Bin, Tam Tamına… Cüzdanlar Bu Kez Paradan Patlayabilir!
Sigortası 9 Eylül 1999’da Başlayanların Dikkatine! Emekli Olmanızın İlk Formülü Ortaya Çıktı! Bunu Yapan “Tak” Diye Emekli Olacak… mask
Sigortası 9 Eylül 1999’da Başlayanların Dikkatine! Emekli Olmanızın İlk Formülü Ortaya Çıktı! Bunu Yapan “Tak” Diye Emekli Olacak…
EYT’lilerin ilk maaşını ne zaman alacak? EYT ne zaman Meclis’ten geçecek? 2023’e Girmeden Milyonlarca Kişi Halaya Girdi! Tüm Detaylar Açıklandı! mask
EYT’lilerin ilk maaşını ne zaman alacak? EYT ne zaman Meclis’ten geçecek? 2023’e Girmeden Milyonlarca Kişi Halaya Girdi! Tüm Detaylar Açıklandı!
Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’dan EYT Açıklama! Milyonlarca Kişi Bu Haberi Bekliyordu; Halay Çekilmeye Başlandı… mask
Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’dan EYT Açıklama! Milyonlarca Kişi Bu Haberi Bekliyordu; Halay Çekilmeye Başlandı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
4 Milyon Eve Tam Tamına 15 Bin TL…Devlet Düğmeye Bastı; Başvuran Alacak! Şartlar Belli… mask
4 Milyon Eve Tam Tamına 15 Bin TL…Devlet Düğmeye Bastı; Başvuran Alacak! Şartlar Belli…
Sigara Tiryakilerine Bir Kötü Haber Daha! 18 Ocak Sigara Fiyatlarını Görenin Nevri Dönüyor… mask
Sigara Tiryakilerine Bir Kötü Haber Daha! 18 Ocak Sigara Fiyatlarını Görenin Nevri Dönüyor…
TMO Market Vurgun Yaptı! Ayçiçek Yağı, Pirinç, Mercimek Dip Fiyatlara Satılıyor… mask
TMO Market Vurgun Yaptı! Ayçiçek Yağı, Pirinç, Mercimek Dip Fiyatlara Satılıyor…
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Cinneti Yaşatan Sahne! Oyuncular Bile Kendini Zor Zapt Etti! “Yok Artık!” mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Cinneti Yaşatan Sahne! Oyuncular Bile Kendini Zor Zapt Etti! “Yok Artık!”
Migros Market Kırmızı Et ve Sakatatta Devasa İndirim! Tam Tamına %10 Değerinde! Kilo Kilo Alınıyor… mask
Migros Market Kırmızı Et ve Sakatatta Devasa İndirim! Tam Tamına %10 Değerinde! Kilo Kilo Alınıyor…
Kurtlar Vadisi İçin Heyecan Tavanda! Sadece 12 Gün Sonra… Kanal, Kadro Her Şey Belli! mask
Kurtlar Vadisi İçin Heyecan Tavanda! Sadece 12 Gün Sonra… Kanal, Kadro Her Şey Belli!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL