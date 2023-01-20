Tüm Emekli Aylığı Alanların Dikkatine! En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! 7.500 TL…
Emekli vatandaşların gündeminde, bankaların vermiş olduğu promosyonlar var. Emekli aylıklarına göre verilen bu promosyon ücretleri ise milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. En yüksek promosyon veren bankalar hakkında araştırma yapan vatandaşlara ise Haberler Ankara olarak hangi bankanın ne kadar ödeme verdiğini derledik! İşte merak edilenler…
Hem devlet hem de özel bankaların yarışa girdiği emekli promosyonları, dikkatleri üzerine çekiyor. Bankaların vatandaşlardan istediği gerekli şartları taşıyanlara ve emekli aylıklarına göre verilen bu emekli promosyonları bankadan bankaya; 3.000 TL’den başlıyor ve 7.500 TL’ye çıkıyor! İşte banka banka emekli promosyon ücretleri…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.