Ehliyet Affı Geliyor mu? Kulisler Bu Haberle Çalkalanıyor…Ehliyet Affında Son Dakika Gelişmesi!

2023 yılına girilmesi ile birlikte kontrolü devlet kurumlarının elinde bulunan birçok konuya yönelik çeşitli düzenlemeler yapıldı. Yeni kararların da yürürlüğe girmesi ile birlikte milyonlarca vatandaş yeni dönemde farklı bir düzenlemeler ile karşı karşıya kalırken 2023 yılına girilmesi ile birlikte arama motorlarında sıklık ile sorgulanan konu başlıklarından birisi de ehliyet affı oldu.

Geçtiğimiz aylarda CHP’li ve MHP’li yetkililer tarafından gündeme getirilmiş olan ehliyet affı ile ilgili olarak 2023 yılında bir kararın çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.

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