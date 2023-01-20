Ehliyet Affı Geliyor mu? Kulisler Bu Haberle Çalkalanıyor…Ehliyet Affında Son Dakika Gelişmesi!
Ehliyet affı mevzusuna ilişkin son dakika gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından sık sık sorgulanmaya devam ediliyor. Yaklaşık olarak 1 milyon vatandaşı ilgilendirdiği bilinen ehliyet affının çıkıp çıkmayacağı, konunun Meclis’e taşınıp taşınmayacağı merak ediliyor. Ehliyet Affı Geliyor mu? Kulisler Bu Haberle Çalkalanıyor…Ehliyet Affında Son Dakika Gelişmesi! İşte Detaylar...
2023 yılına girilmesi ile birlikte kontrolü devlet kurumlarının elinde bulunan birçok konuya yönelik çeşitli düzenlemeler yapıldı. Yeni kararların da yürürlüğe girmesi ile birlikte milyonlarca vatandaş yeni dönemde farklı bir düzenlemeler ile karşı karşıya kalırken 2023 yılına girilmesi ile birlikte arama motorlarında sıklık ile sorgulanan konu başlıklarından birisi de ehliyet affı oldu.
Geçtiğimiz aylarda CHP’li ve MHP’li yetkililer tarafından gündeme getirilmiş olan ehliyet affı ile ilgili olarak 2023 yılında bir kararın çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.
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20 Oca 2023 - 12:51 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.