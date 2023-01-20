- 20 Oca 2023 - 13:21 G: 20 Oca 2023 - 13:26

Migros Market Kırmızı Et ve Sakatatta Devasa İndirim! Tam Tamına %10 Değerinde! Kilo Kilo Alınıyor…

Yeni bir indirim haberi ile gündeme giriş yapan Migros Market, son dönemlerin en çok zam alan ürün gruplarından olan kırmızı et ve sakatat ürünlerinde yüzde 10’u aşan indirimler yaptığını belirtti. Migros Market Kırmızı Et ve Sakatatta Devasa İndirim! Tam Tamına %10 Değerinde! Kilo Kilo Alınıyor… İşte Detaylar...

Ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelere bir de bazı tedarik problemlerinin ve diğer sıkıntıların eklenmesi, hemen hemen her alanda yüksek oranlı zamların gözlenmesine sebep oldu. Bu durum özellikle gıda enflasyonunda ciddi bir artışın ortaya çıkmasına yol açarken vatandaşlar temel gıda ihtiyaçlarına dahi kısıtlı çerçevede erişebilmeye başladı.

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20 Oca 2023 - 13:21 - Aktüel Ürünler

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