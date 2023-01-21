Migros Market Kırmızı Et ve Sakatatta Devasa İndirim! Tam Tamına %10 ve % 15 Fiyatlar Düştü! Kilo Kilo Alınıyor…
Yeni bir indirim haberi ile gündeme giriş yapan Migros Market, son dönemlerin en çok zam alan ürün gruplarından olan kırmızı et ve sakatat ürünlerinde yüzde 10’u aşan indirimler yaptığını belirtti. Migros Market Kırmızı Et ve Sakatatta Devasa İndirim! Tam Tamına %10 Değerinde! Kilo Kilo Alınıyor… İşte Detaylar...
Ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelere bir de bazı tedarik problemlerinin ve diğer sıkıntıların eklenmesi, hemen hemen her alanda yüksek oranlı zamların gözlenmesine sebep oldu. Bu durum özellikle gıda enflasyonunda ciddi bir artışın ortaya çıkmasına yol açarken vatandaşlar temel gıda ihtiyaçlarına dahi kısıtlı çerçevede erişebilmeye başladı.
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21 Oca 2023 - 09:01 - Aktüel Ürünler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.