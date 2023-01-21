Migros Market Kırmızı Et ve Sakatatta Devasa İndirim! Tam Tamına %10 ve % 15 Fiyatlar Düştü! Kilo Kilo Alınıyor…

Ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelere bir de bazı tedarik problemlerinin ve diğer sıkıntıların eklenmesi, hemen hemen her alanda yüksek oranlı zamların gözlenmesine sebep oldu. Bu durum özellikle gıda enflasyonunda ciddi bir artışın ortaya çıkmasına yol açarken vatandaşlar temel gıda ihtiyaçlarına dahi kısıtlı çerçevede erişebilmeye başladı.

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