TMO Market Vurgun Yaptı! Ayçiçek Yağı, Pirinç, Mercimek Dip Fiyatlara Satılıyor…

Enflasyonun artışı ile birlikte hizmet ürünlerine yüksek oranlarda zamların yansımış olması, tüketicilerin aylık kazançları ile sabit giderlerini karşılamaya çalışırken bir yandan da temel ihtiyaçlarını karşılamaları noktasında çetin bir mücadele vermelerine sebep oldu.

Özellikle gıda fiyatlarına yansıyan zamlardan ötürü zor duruma düşen tüketiciler, marketlerden gelen indirim haberlerini yakın takip altına aldı. Bu noktada TMO ürünlerini satan platformlardan birisi olan PTT AVM de ilgili ürünlerde indirime gittiğini açıkladı.

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