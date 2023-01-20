TMO Market Vurgun Yaptı! Ayçiçek Yağı, Pirinç, Mercimek Dip Fiyatlara Satılıyor…
Ocak ayına girilmesi ile birlikte zincir marketlere etiket fiyatlarını düzenlemeleri konusunda çağrılarda bulunan kamu kurumları, birçok market yönetiminin indirime gitmesini sağladı. Bu kapsamda çeşitli marketlerden fiyat sabitleme müjdeleri de gelirken online olarak satış yapan firmalar da satışa sundukları gıda ürünlerinin fiyatlarını düzenlemeye başladı. TMO Market Vurgun Yaptı! Ayçiçek Yağı, Pirinç, Mercimek Dip Fiyatlara Satılıyor… İşte Detaylar...
Enflasyonun artışı ile birlikte hizmet ürünlerine yüksek oranlarda zamların yansımış olması, tüketicilerin aylık kazançları ile sabit giderlerini karşılamaya çalışırken bir yandan da temel ihtiyaçlarını karşılamaları noktasında çetin bir mücadele vermelerine sebep oldu.
Özellikle gıda fiyatlarına yansıyan zamlardan ötürü zor duruma düşen tüketiciler, marketlerden gelen indirim haberlerini yakın takip altına aldı. Bu noktada TMO ürünlerini satan platformlardan birisi olan PTT AVM de ilgili ürünlerde indirime gittiğini açıkladı.
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20 Oca 2023 - 13:44 - Aktüel Ürünler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.