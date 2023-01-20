Kızılcık Şerbeti Dizisinde Cinneti Yaşatan Sahne! Oyuncular Bile Kendini Zor Zapt Etti! “Yok Artık!”
Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’ndeki her bir sahne seyircilerin dikkatini üzerine çekiyor. Ekranlara gelen bir sahne ise seyircilerin adeta cinnet geçirmesine neden oldu. Oyuncuların bile oynarken; kendini zor zapt ettiği o anlara seyirciler ise “Yok artık” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Gerçek bir hikayeden uyarlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, Cuma akşamlarının yıldızı konumuna gelmişti. İki uç kültürdeki isimlerin tanışmasıyla ve aşık olmasıyla başlayan hikaye, her bir anıyla gündem yaratıyordu. Her bir bölümü ilgi çeken Kızılcık Şerbeti dizisinin başrollerinde ise Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör gibi isimler bulunuyordu. Dizinin ekranlara gelen son bölümündeki o sahneler ise cinneti yaşattı. İşte merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.