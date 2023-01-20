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20 Oca 2023 - 13:29

Kızılcık Şerbeti Dizisinde Cinneti Yaşatan Sahne! Oyuncular Bile Kendini Zor Zapt Etti! “Yok Artık!”

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’ndeki her bir sahne seyircilerin dikkatini üzerine çekiyor. Ekranlara gelen bir sahne ise seyircilerin adeta cinnet geçirmesine neden oldu. Oyuncuların bile oynarken; kendini zor zapt ettiği o anlara seyirciler ise “Yok artık” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…