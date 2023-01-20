Sigara Tiryakilerine Bir Kötü Haber Daha! 18 Ocak Sigara Fiyatlarını Görenin Nevri Dönüyor…

Yüksek enflasyon sebebi ile geçtiğimiz sene arka arkaya zam alan ürün grupları içerisinde yer alan tütün ürünleri, sigara tiryakilerinin bütçelerini derinden sarstı. Tütün ürünlerinden alınan vergi üzerinden düzenleme yapmak durumunda kalan devlet yetkilileri, üretici firmaların da sigara ürünlerinin fiyatlarını güncellemelerine sebep oldu.

Bu kapsamda yeni yıla girilmesi ile birlikte 4 TL’lik sigara zammını duyuran firmalar, tüketicilerin tepkilerine yol açtı. Özellikle sosyal medya platformları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile tütün ürünlerine gelen 4 TL’lik zamma karşı tepki gösteren tüketiciler, firmalara seslerini duyurmayı başardı. Zam haberinin hemen ardından bir çalışma başlatan firmalar, 4 TL’lik indirimin 1 TL’sini geri aldıklarını duyurdu.

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