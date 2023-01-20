Sigara Tiryakilerine Bir Kötü Haber Daha! 18 Ocak Sigara Fiyatlarını Görenin Nevri Dönüyor…
Uzunca bir süredir yüksek seyreden enflasyon sebebi ile fiyat artışına gitmek durumunda kalan üretici firmalar, vatandaşlara 2023 yılına girilmesi ile birlikte yeni zam haberlerini de duyurdu. Sigara Tiryakilerine Bir Kötü Haber Daha! 18 Ocak Sigara Fiyatlarını Görenin Nevri Dönüyor… İşte Detaylar...
Yüksek enflasyon sebebi ile geçtiğimiz sene arka arkaya zam alan ürün grupları içerisinde yer alan tütün ürünleri, sigara tiryakilerinin bütçelerini derinden sarstı. Tütün ürünlerinden alınan vergi üzerinden düzenleme yapmak durumunda kalan devlet yetkilileri, üretici firmaların da sigara ürünlerinin fiyatlarını güncellemelerine sebep oldu.
Bu kapsamda yeni yıla girilmesi ile birlikte 4 TL’lik sigara zammını duyuran firmalar, tüketicilerin tepkilerine yol açtı. Özellikle sosyal medya platformları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile tütün ürünlerine gelen 4 TL’lik zamma karşı tepki gösteren tüketiciler, firmalara seslerini duyurmayı başardı. Zam haberinin hemen ardından bir çalışma başlatan firmalar, 4 TL’lik indirimin 1 TL’sini geri aldıklarını duyurdu.
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20 Oca 2023 - 14:02 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.