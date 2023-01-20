- 20 Oca 2023 - 14:02 G: 20 Oca 2023 - 14:06

Sigara Tiryakilerine Bir Kötü Haber Daha! 18 Ocak Sigara Fiyatlarını Görenin Nevri Dönüyor…

Uzunca bir süredir yüksek seyreden enflasyon sebebi ile fiyat artışına gitmek durumunda kalan üretici firmalar, vatandaşlara 2023 yılına girilmesi ile birlikte yeni zam haberlerini de duyurdu. Sigara Tiryakilerine Bir Kötü Haber Daha! 18 Ocak Sigara Fiyatlarını Görenin Nevri Dönüyor… İşte Detaylar...

Yüksek enflasyon sebebi ile geçtiğimiz sene arka arkaya zam alan ürün grupları içerisinde yer alan tütün ürünleri, sigara tiryakilerinin bütçelerini derinden sarstı.  Tütün ürünlerinden alınan vergi üzerinden düzenleme yapmak durumunda kalan devlet yetkilileri, üretici firmaların da sigara ürünlerinin fiyatlarını güncellemelerine sebep oldu.

Bu kapsamda yeni yıla girilmesi ile birlikte 4 TL’lik sigara zammını duyuran firmalar, tüketicilerin tepkilerine yol açtı. Özellikle sosyal medya platformları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile tütün ürünlerine gelen 4 TL’lik zamma karşı tepki gösteren tüketiciler, firmalara seslerini duyurmayı başardı. Zam haberinin hemen ardından bir çalışma başlatan firmalar, 4 TL’lik indirimin 1 TL’sini geri aldıklarını duyurdu.

 

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

20 Oca 2023 - 14:02 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
4 Milyon Eve Tam Tamına 15 Bin TL…Devlet Düğmeye Bastı; Başvuran Alacak! Şartlar Belli… mask
4 Milyon Eve Tam Tamına 15 Bin TL…Devlet Düğmeye Bastı; Başvuran Alacak! Şartlar Belli…
Dikkat! Aski’den Su Tasarrufu Çağrısı! mask
Dikkat! Aski’den Su Tasarrufu Çağrısı!
Ehliyet Affı Geliyor mu? Kulisler Bu Haberle Çalkalanıyor…Ehliyet Affında Son Dakika Gelişmesi! mask
Ehliyet Affı Geliyor mu? Kulisler Bu Haberle Çalkalanıyor…Ehliyet Affında Son Dakika Gelişmesi!
Viski Fiyatlarına Bir Zam Daha! 2023 Viski Fiyatları Belli Oldu! 70’lik Chivas Regal Tam Tamına 625 TL… mask
Viski Fiyatlarına Bir Zam Daha! 2023 Viski Fiyatları Belli Oldu! 70’lik Chivas Regal Tam Tamına 625 TL…
Devlet Anında 1.300 TL Ödeme Veriyor! 25 Yaş Altı Çocuğunuz Varsa Dikkat! Hesaplarınızı Kontrol Edin… mask
Devlet Anında 1.300 TL Ödeme Veriyor! 25 Yaş Altı Çocuğunuz Varsa Dikkat! Hesaplarınızı Kontrol Edin…
Denizbank Kesenin Ağzını Açtı! 20 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL Kredi Veriyor! Günde Sadece 60 TL, 0,99 Faizle… Duyan Koşuyor… mask
Denizbank Kesenin Ağzını Açtı! 20 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL Kredi Veriyor! Günde Sadece 60 TL, 0,99 Faizle… Duyan Koşuyor…
İş Bankası Emekli Promosyonunu Zirveye Taşıdı! Rakamı Görenler Çıldırdı! Duyan maaşını 3 Günde Taşıyor... mask
İş Bankası Emekli Promosyonunu Zirveye Taşıdı! Rakamı Görenler Çıldırdı! Duyan maaşını 3 Günde Taşıyor...
Merkez Bankası Yılın İlk Faiz Kararı Açıklandı! mask
Merkez Bankası Yılın İlk Faiz Kararı Açıklandı!
Ankara’da Zamlı Dolmuş Ücretleri Belli Oldu! Ankara Dolmuş Fiyatları Kaç Lira 2023? İşte Sincan, Keçiören, Çankaya, Yenimahalle Dolmuş Ücretleri mask
Ankara’da Zamlı Dolmuş Ücretleri Belli Oldu! Ankara Dolmuş Fiyatları Kaç Lira 2023? İşte Sincan, Keçiören, Çankaya, Yenimahalle Dolmuş Ücretleri
Garanti Bankası Emekli Promosyonunu Yükseğe Taşıdı! Yok böyle bir rakam! Duyan maaşını taşımaya koştu! Binlerce Lira Verilecek… mask
Garanti Bankası Emekli Promosyonunu Yükseğe Taşıdı! Yok böyle bir rakam! Duyan maaşını taşımaya koştu! Binlerce Lira Verilecek…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
4 Milyon Eve Tam Tamına 15 Bin TL…Devlet Düğmeye Bastı; Başvuran Alacak! Şartlar Belli… mask
4 Milyon Eve Tam Tamına 15 Bin TL…Devlet Düğmeye Bastı; Başvuran Alacak! Şartlar Belli…
Sigara Tiryakilerine Bir Kötü Haber Daha! 18 Ocak Sigara Fiyatlarını Görenin Nevri Dönüyor… mask
Sigara Tiryakilerine Bir Kötü Haber Daha! 18 Ocak Sigara Fiyatlarını Görenin Nevri Dönüyor…
TMO Market Vurgun Yaptı! Ayçiçek Yağı, Pirinç, Mercimek Dip Fiyatlara Satılıyor… mask
TMO Market Vurgun Yaptı! Ayçiçek Yağı, Pirinç, Mercimek Dip Fiyatlara Satılıyor…
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Cinneti Yaşatan Sahne! Oyuncular Bile Kendini Zor Zapt Etti! “Yok Artık!” mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Cinneti Yaşatan Sahne! Oyuncular Bile Kendini Zor Zapt Etti! “Yok Artık!”
Migros Market Kırmızı Et ve Sakatatta Devasa İndirim! Tam Tamına %10 Değerinde! Kilo Kilo Alınıyor… mask
Migros Market Kırmızı Et ve Sakatatta Devasa İndirim! Tam Tamına %10 Değerinde! Kilo Kilo Alınıyor…
Kurtlar Vadisi İçin Heyecan Tavanda! Sadece 12 Gün Sonra… Kanal, Kadro Her Şey Belli! mask
Kurtlar Vadisi İçin Heyecan Tavanda! Sadece 12 Gün Sonra… Kanal, Kadro Her Şey Belli!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL