4 Milyon Eve Tam Tamına 15 Bin TL Veriliyor! Devlet Düğmeye Bastı; Başvuran Alacak! Şartlar Belli…

2022 yılının başından sonuna kadar FED faiz artırımı kararları, Rusya- Ukrayna savaşı, tedarik problemleri, çip krizi ve daha pek çok faktörün etkisi ile yüksek seyreden enflasyon, gündelik hayatın ekonomik algısının bir anda değişmesine sebep oldu.

2022 yılının son aylarına doğru Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde hizmete açılan Türkiye Aile Destek Programı’na ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Derya Yanık, söz konusu destek programı kapsamında 2023 yılında da vatandaşlara yardımların yapılacağını ifade etti. Toplamda 4 milyon hanenin yararlandığı destek programı kapsamında kişi başvurularının değil hane başvurularının değerlendirilmeye alındığını belirten Bakan Yanık, destek paralarının PTT şubeleri aracılığı ile hesaplara aktarıldığını vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ihtiyaç sahibi vatandaşlar için özel olarak geliştirmiş olduğu yardım hizmetlerinden birisi olan Türkiye Aile Destek Programı, 2023 yılına girilmesi ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Destek programı kapsamında kimlerin yardımlardan yararlanabileceği, başvuruların nasıl yapılacağı, destek tutarının ne kadar olduğu gibi soru işaretlerine vatandaşlar tarafından yanıt arandı. Bu noktada resmi bir açıklama yayınlayan bakanlık, merak edilen tüm detayları vatandaşlar ile paylaştı.

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