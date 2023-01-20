Vergi ve SGK Affı Borcu Olanlara Müjdeli Haber! Cumhuriyet Tarihinin En Kapsamlı Yapılandırma Paketi Devreye Sokuldu! İşte Tüm Detaylar…
Önümüzdeki hafta içerisinde düzenlenecek olan kabine toplantısı kapsamında masaya yatırılacak olan pakete ilişkin birtakım detaylar kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı. Borcu Olanlara Büyük Müjde! Yapılandırma Paketi Devreye Sokuldu! İşte Tüm Detaylar…
Yükselen enflasyon sebebi ile 1 yılı aşkın süredir geçim sıkıntısı çeken tüketicilere, devlet eli ile yardımlar yapılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda 2022 yılında birçok önemli karar alan ve çoğu kararın da Meclis’ten geçmesini sağlayarak yürürlüğe sokan devlet yetkililer, 2023 yılında da desteklerine devam etme kararı aldı. Bu kapsamda özellikle borcu olan vatandaşlara seslenen yetkililer, “Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi” başlığı altında birçok borca yönelik çeşitli düzenlemelerin yapılacağını bildirdi.
Vergi, prim ve ceza borçları olmak üzere öğrenim kredisi ve belediyeye olan borçları da kapsayacak olan yeni borç yapılandırma paketinin hayata geçirilmesi için hazırlıklar başladı.
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20 Oca 2023 - 20:12 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.