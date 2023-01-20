Yalı Çapkını Dizisinin Yayından Kaldırıldığı Kesinleşti! Reyting Meyting Dinlemediler; Final Tarihi…
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nın yayından kaldırıldığı gündeme bomba gibi düştü. Reyting meyting dinlemeden final kararı verilen Yalı Çapkını dizisi, sevenlerini derinden üzdü. STAR TV’nin böyle bir olaya karar vermesinin perde arkası ise merak konusu oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Gerçek bir hikayeden uyarlandığı bilinen Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunuyordu. Ekranların fenomen dizisi Yalı Çapkını’nın final kararı ise sevenlerini derinden üzdü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.