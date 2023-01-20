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20 Oca 2023 - 20:12

Yalı Çapkını Dizisinin Yayından Kaldırıldığı Kesinleşti! Reyting Meyting Dinlemediler; Final Tarihi…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nın yayından kaldırıldığı gündeme bomba gibi düştü. Reyting meyting dinlemeden final kararı verilen Yalı Çapkını dizisi, sevenlerini derinden üzdü. STAR TV’nin böyle bir olaya karar vermesinin perde arkası ise merak konusu oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…