- 20 Oca 2023 - 20:13 G: 20 Oca 2023 - 20:14

EYT’linin Yıllardır Beklediği Soru Yanıtlandı! Düğümler Tek Tek Çözülüyor… Tarihler Belli Oldu!

EYT’linin gözü kulağında maaş cephesinden gelecek olan açıklamalara çevrilmiş durumda. Uzun süredir hatta yıllardır merak konusu olan soru ise sonunda yanıtlandı. Düğümlerin tek tek çözüldüğünü gösteren bu açıklamada; emeklinin maaş alacağı tarihler duyurulmuş oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

2022 yılının Aralık ayında yapılması beklenen EYT yasası, Aralık ayında yetişmeyince ertelenmek durumunda kalmıştı. Milyonlarca kişiye Ocak ayında yasanın açıklanacağı dile getirilince gözler kulaklar çevrilmişti. EYT’li vatandaşın kanayan yarasını dindiren hükümet, şimdide maaşlar hakkında açıklamalarda bulunarak herkesi sevindirdi. EYT’li vatandaşın maaş alacağı tarih AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu tarafından açıklandı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

20 Oca 2023 - 20:13 Ankara- Yaşam

# SGK VE EMEKLİLİK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Tüm Emekli Aylığı Alanların Dikkatine! En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! 7.500 TL… mask
Tüm Emekli Aylığı Alanların Dikkatine! En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! 7.500 TL…
Emeklinin Cüzdanı Bu Ödemeyle Patlayacak! Tam Tamına 5.000 TL… Maaşa Ek, Başvuru Yapan Herkese Yatıyor! mask
Emeklinin Cüzdanı Bu Ödemeyle Patlayacak! Tam Tamına 5.000 TL… Maaşa Ek, Başvuru Yapan Herkese Yatıyor!
Emekli Vatandaşın Cebinden Paralar Akacak! Promosyona Devasa Zam Geldi; 20 Bin Lira Hesaplara Yatıyor… mask
Emekli Vatandaşın Cebinden Paralar Akacak! Promosyona Devasa Zam Geldi; 20 Bin Lira Hesaplara Yatıyor…
Emekliklerin Ceplerine 2.860 TL Konulacak! Duyan, Gören Göbek Atıyor! Hesaplara Yatacağı Tarih Açıklandı… mask
Emekliklerin Ceplerine 2.860 TL Konulacak! Duyan, Gören Göbek Atıyor! Hesaplara Yatacağı Tarih Açıklandı…
Emekliler Yeni Müjde! Maaşa Ek Tam Tamına 9.700 TL Ödeme Hesaplara Yatıyor… El Ele Verip Halay Çekecek! mask
Emekliler Yeni Müjde! Maaşa Ek Tam Tamına 9.700 TL Ödeme Hesaplara Yatıyor… El Ele Verip Halay Çekecek!
Bakan Bilgin’den Yıllardır Beklenen EYT Açıklaması Sonunda Geldi! İlk Maaşların Tarihi Verildi; Staj Mağdurları… mask
Bakan Bilgin’den Yıllardır Beklenen EYT Açıklaması Sonunda Geldi! İlk Maaşların Tarihi Verildi; Staj Mağdurları…
Emekli Aylığınız Düşükse Dikkat! Tek Bir Dilekçeyle Maaşınızı Katlayacaksınız! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… mask
Emekli Aylığınız Düşükse Dikkat! Tek Bir Dilekçeyle Maaşınızı Katlayacaksınız! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…
EYT’lilerin Alacağı Promosyon Miktarı Cepleri Doldurdu! Ne 5 Bin, Ne 7 Bin, Tam Tamına… Cüzdanlar Bu Kez Paradan Patlayabilir! mask
EYT’lilerin Alacağı Promosyon Miktarı Cepleri Doldurdu! Ne 5 Bin, Ne 7 Bin, Tam Tamına… Cüzdanlar Bu Kez Paradan Patlayabilir!
Sigortası 9 Eylül 1999’da Başlayanların Dikkatine! Emekli Olmanızın İlk Formülü Ortaya Çıktı! Bunu Yapan “Tak” Diye Emekli Olacak… mask
Sigortası 9 Eylül 1999’da Başlayanların Dikkatine! Emekli Olmanızın İlk Formülü Ortaya Çıktı! Bunu Yapan “Tak” Diye Emekli Olacak…
EYT’lilerin ilk maaşını ne zaman alacak? EYT ne zaman Meclis’ten geçecek? 2023’e Girmeden Milyonlarca Kişi Halaya Girdi! Tüm Detaylar Açıklandı! mask
EYT’lilerin ilk maaşını ne zaman alacak? EYT ne zaman Meclis’ten geçecek? 2023’e Girmeden Milyonlarca Kişi Halaya Girdi! Tüm Detaylar Açıklandı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Arasındaki “Melisa” Krizi Alevlendi! Evlendikten Sonra… “Bir Babaya Bu Yapılmaz!” mask
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Arasındaki “Melisa” Krizi Alevlendi! Evlendikten Sonra… “Bir Babaya Bu Yapılmaz!”
Metro Market İndirimin Zirvesini Yaptı! Piyasada 169 TL’ye Satılan Ayçiçek Yağı Bile 134 TL! mask
Metro Market İndirimin Zirvesini Yaptı! Piyasada 169 TL’ye Satılan Ayçiçek Yağı Bile 134 TL!
Survivor Berdan Mardini Fos Çıktı! Acun Ilıcalı Bel Bağlamıştı Ama Sonuç… “Zengin Ettiğiyle Kalacak!” mask
Survivor Berdan Mardini Fos Çıktı! Acun Ilıcalı Bel Bağlamıştı Ama Sonuç… “Zengin Ettiğiyle Kalacak!”
Hande Erçel Yeni Dizisinden Bölüm Başına Servet Kazanacak! Kaç Tane Sıfır Var Saymak Yetmiyor… mask
Hande Erçel Yeni Dizisinden Bölüm Başına Servet Kazanacak! Kaç Tane Sıfır Var Saymak Yetmiyor…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yerden Yere Vuruldu! Modaya Uymak İstedi Ama… “Yazık Kafana!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yerden Yere Vuruldu! Modaya Uymak İstedi Ama… “Yazık Kafana!”
60 Yaşındaki “Yeni Gelin” Seda Sayan Şok Karar! 8 Ay Önce Evlendiği Çağlar Ökten’le… mask
60 Yaşındaki “Yeni Gelin” Seda Sayan Şok Karar! 8 Ay Önce Evlendiği Çağlar Ökten’le…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL