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20 Oca 2023 - 20:13

EYT’linin Yıllardır Beklediği Soru Yanıtlandı! Düğümler Tek Tek Çözülüyor… Tarihler Belli Oldu!

EYT’linin gözü kulağında maaş cephesinden gelecek olan açıklamalara çevrilmiş durumda. Uzun süredir hatta yıllardır merak konusu olan soru ise sonunda yanıtlandı. Düğümlerin tek tek çözüldüğünü gösteren bu açıklamada; emeklinin maaş alacağı tarihler duyurulmuş oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…