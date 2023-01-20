EYT’linin Yıllardır Beklediği Soru Yanıtlandı! Düğümler Tek Tek Çözülüyor… Tarihler Belli Oldu!
EYT’linin gözü kulağında maaş cephesinden gelecek olan açıklamalara çevrilmiş durumda. Uzun süredir hatta yıllardır merak konusu olan soru ise sonunda yanıtlandı. Düğümlerin tek tek çözüldüğünü gösteren bu açıklamada; emeklinin maaş alacağı tarihler duyurulmuş oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
2022 yılının Aralık ayında yapılması beklenen EYT yasası, Aralık ayında yetişmeyince ertelenmek durumunda kalmıştı. Milyonlarca kişiye Ocak ayında yasanın açıklanacağı dile getirilince gözler kulaklar çevrilmişti. EYT’li vatandaşın kanayan yarasını dindiren hükümet, şimdide maaşlar hakkında açıklamalarda bulunarak herkesi sevindirdi. EYT’li vatandaşın maaş alacağı tarih AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu tarafından açıklandı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.