Ayçiçek Yağı O Markette Sadece 1 TL! Duyan, Gören İnanmak İstemiyor! Sadece Bunu Yaparsanız…

Gıda enflasyonunun çok çeşitli değişkenler çerçevesinde rekor seviyelere ulaşmış olması, hali hazırda mevcut maaşları ile ay sonlarını getirmek konusunda pek de başarılı olamayan tüketicilerin ellerini kollarını resmen bağladı. Üretimden sevkiyata kadar tüm alanlarda ortaya çıkan yüksek oranlı zamlar sebebi ile gıda ürünlerine ve diğer market ürünlerine ciddi zamların yapılması, vatandaşların hem kendi ihtiyaçlarını hem de yaşam alanlarının ihtiyaçlarını karşılayamamalarına sebep oldu.

Ocak ayına girilmesi ile birlikte yeni yılın beraberinde gelmiş olan zamlar ile yüzleşmek durumunda kalan vatandaşlar, yapılan maaş iyileştirmelerine rağmen aylık alışverişlerini rahatlık ile yapamadıklarını fark etti. Bu noktada özellikle zincir marketlerin indirim kampanyalarını yakından takip etmeye başlayan vatandaşlara, Bizim Toptan’dan müjdeli haber geldi. Ocak ayına özel yeni bir indirim kampanyası başlattığını duyuran Bizim Toptan, özellikle ayçiçek yağının dip fiyatı ile dikkatleri üzerine çekti.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…