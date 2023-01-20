E-Devlet’te Paranız Tıkır Tıkır Birikiyor! Milyonlarca Kişi Kullanıyor Ama Kimsenin Haberi Yok…
Sigortalı bir işte çalışmaya başlayan vatandaşlar otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi dahil edilirken maaşlarının bir kısmı da sisteme dahil edilmek üzere kesilmeye başladı. Bu kesintiyi fark eden birçok çalışan sistemden çıkarken halen kesintiyi fark etmeyenler için de yeni bir açıklama yapıldı. E-Devlet’te Paranız Tıkır Tıkır Birikiyor! Milyonlarca Kişi Kullanıyor Ama Kimsenin Haberi Yok… İşte Detaylar...
Günümüzün gelişen teknoloji, gündelik alışkanlıklarının da hızla değişmesini sağladı. Akıllı cihazların her kesimden ve her yaş grubundan ellerinde bulunması, birçok gündelik işlemin de dijital ortamlara taşınmasına aracılık etti. Bankacılık işlemlerinden market alışverişlerine kadar tüm işlerini tek ekran üzerinden kısa sürede çözüme kavuşturabilen vatandaşlar, resmi işleri için de dijital ortamları tercih etmeye başladı. Bu noktada 2008 yılında kurulan ve günümüze kadar birçok yeni özellik ile gelmeyi başaran e- devlet sistemi hem vatandaşların hem de kurumların yüklerini büyük ölçüde hafifletti.
Seneler önce devreye giren ve vatandaşların isterler ise maaş isterler ise de toplu para almalarını sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi, sigortalı vatandaşlar için zorunlu tutuldu. Sigortalı bir işte çalışmaya başlayan vatandaşlar otomatik olarak sisteme dahil edilirken maaşlarının bir kısmı da sisteme dahil edilmek üzere kesilmeye başladı. Bu kesintiyi fark eden birçok çalışan sistemden çıkarken halen kesintiyi fark etmeyenler için de yeni bir açıklama yapıldı.
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20 Oca 2023 - 20:13 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.