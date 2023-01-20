Masterchef Mehmet Şef Artık Yok! Acun Ilıcalı’yla Yollarını Daha Şimdiden Ayırdılar… Sebebini Duyan Yıkılıyor!
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te artık Mehmet Şef’in olmayacağı gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’yla Masterchef All Star başlamadan yollarını ayıran Mehmet Şef, sevenlerini üzdü. Ayrılma kararının sebebi ise duyanları yıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması, 2022 sezonunu kısa bir süre önce kapatmıştı. Ekranlarda tam tamına 4 yıldır fırtınalar estiren ve Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu tarafından sunulan Masterchef yarışmasında son verilen kupayı kaldıran isim Metin Yavuz olmuştu. Yeni sezonda All Star formatının geçerli olacağı bilinirken; Mehmet Şef’in vedası aylar önce geldi. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.