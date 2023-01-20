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20 Oca 2023 - 20:14

Masterchef Mehmet Şef Artık Yok! Acun Ilıcalı’yla Yollarını Daha Şimdiden Ayırdılar… Sebebini Duyan Yıkılıyor!

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te artık Mehmet Şef’in olmayacağı gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’yla Masterchef All Star başlamadan yollarını ayıran Mehmet Şef, sevenlerini üzdü. Ayrılma kararının sebebi ise duyanları yıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…