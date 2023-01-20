- 20 Oca 2023 - 17:04 G: 20 Oca 2023 - 17:15

Hande Erçel Yeni Dizisinden Bölüm Başına Servet Kazanacak! Kaç Tane Sıfır Var Saymak Yetmiyor…

Sen Çal Kapımı dizisinden sonra uzun bir süre ekranlara veda eden Hande Erçel, kısa bir süre önce yeni dizisi için anlaşmaları yapmıştı. Yeni dizisinden bölüm başına alacağı ücretler ise herkesi şok içerisinde bıraktı. Resmen servet kazanacak olan Hande Erçel’in alacağı parada kaç tane sıfır var saymak nedir bitmedi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Hem aşk hayatı hem de iş hayatı oldukça hareketli geçen ünlüler arasında yerini alan Hande Erçel, kısa bir süre önce Kerem Bürsin’le yeniden ayrılmıştı. Kerem Bürsin’den hemen sonra adı Hakan Sabancı’yla aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, sevenlerini şok etmişti. Her bir hamlesi büyük bir olay yaratan Hande Erçel’in yeni dizisinden aldığı ücret şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Oca 2023 - 17:04 Ankara- Yaşam

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