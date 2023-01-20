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20 Oca 2023 - 17:04

Hande Erçel Yeni Dizisinden Bölüm Başına Servet Kazanacak! Kaç Tane Sıfır Var Saymak Yetmiyor…

Sen Çal Kapımı dizisinden sonra uzun bir süre ekranlara veda eden Hande Erçel, kısa bir süre önce yeni dizisi için anlaşmaları yapmıştı. Yeni dizisinden bölüm başına alacağı ücretler ise herkesi şok içerisinde bıraktı. Resmen servet kazanacak olan Hande Erçel’in alacağı parada kaç tane sıfır var saymak nedir bitmedi. İşte merak edilen tüm detaylar…