Hande Erçel Yeni Dizisinden Bölüm Başına Servet Kazanacak! Kaç Tane Sıfır Var Saymak Yetmiyor…
Sen Çal Kapımı dizisinden sonra uzun bir süre ekranlara veda eden Hande Erçel, kısa bir süre önce yeni dizisi için anlaşmaları yapmıştı. Yeni dizisinden bölüm başına alacağı ücretler ise herkesi şok içerisinde bıraktı. Resmen servet kazanacak olan Hande Erçel’in alacağı parada kaç tane sıfır var saymak nedir bitmedi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Hem aşk hayatı hem de iş hayatı oldukça hareketli geçen ünlüler arasında yerini alan Hande Erçel, kısa bir süre önce Kerem Bürsin’le yeniden ayrılmıştı. Kerem Bürsin’den hemen sonra adı Hakan Sabancı’yla aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, sevenlerini şok etmişti. Her bir hamlesi büyük bir olay yaratan Hande Erçel’in yeni dizisinden aldığı ücret şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.