- 20 Oca 2023 - 17:29

Survivor Berdan Mardini Fos Çıktı! Acun Ilıcalı Bel Bağlamıştı Ama Sonuç… “Zengin Ettiğiyle Kalacak!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri Survivor’da bu yıl bulunan Berdan Mardini resmen fos çıktı! Binbir umutla çağrılan Berdan Mardini’ye bel bağlayan Acun Ilıcalı ise büyük bir pişmanlık yaşamaya başladı. Haftalık 180 bin lira ile 190 bin lira arasında bir ödeme alan Berdan Mardini, gündeme öyle bir halde geldi ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor yarışmasında yaşananlar yakından takip ediliyor. Son bölümü dün akşam, Tuzak dizisinden hemen sonra ekranlara gelen ve erzak oyunu oynanan Survivor yarışmacıları heyecanı üste çıkarmıştı. Yavaş yavaş entrikaların belirdiği Survivor yarışmasında; kavga ve adrenalin hiç bitmiyordu. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden olan Berdan Mardini ise herkesi şok edecek bir haberle gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

20 Oca 2023 - 17:29 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor 2023’ün İlk Aşkı Patladı! Yarışmaya Gelmeden Hemen Önce… Sarmaş Dolaş Görüntüleri Şok Etti! mask
Survivor 2023’ün İlk Aşkı Patladı! Yarışmaya Gelmeden Hemen Önce… Sarmaş Dolaş Görüntüleri Şok Etti!
Survivor 2023 Yarışmacılarına Büyük Jest! Sayılarına Bakmadı; Noktayı Koydu! Sınırları Öyle Bir Zorluyor Ki… mask
Survivor 2023 Yarışmacılarına Büyük Jest! Sayılarına Bakmadı; Noktayı Koydu! Sınırları Öyle Bir Zorluyor Ki…
Survivor 2023 Chaby Han Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Chaby Han Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Mesleği Nedir? İşte Instagram Hesabı… mask
Survivor 2023 Chaby Han Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Chaby Han Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Mesleği Nedir? İşte Instagram Hesabı…
Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı Tüm Tuşları Basıyor! Taktik Maktik Yok Dedi, Bam Bam Bam İlerledi! Öyle Bir Şey Yapacak Ki… mask
Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı Tüm Tuşları Basıyor! Taktik Maktik Yok Dedi, Bam Bam Bam İlerledi! Öyle Bir Şey Yapacak Ki…
Survivor 2023 Yarışmasının Seçimlerinde “Taciz!” Kadın Yarışmacılara Öyle Bir Şey Yapıldı Ki… “Acun Ilıcalı Çok Sinirlenecek ” Meğer… mask
Survivor 2023 Yarışmasının Seçimlerinde “Taciz!” Kadın Yarışmacılara Öyle Bir Şey Yapıldı Ki… “Acun Ilıcalı Çok Sinirlenecek ” Meğer…
Survivor Ayşe Yüksel Mankenlere Taş Çıkarıyor! “Kilolusun” Diyenlere İnat Öyle Bir Zayıfladı Ki… “Allah’ım Sana Geliyorum!” Dibiniz Düşebilir… mask
Survivor Ayşe Yüksel Mankenlere Taş Çıkarıyor! “Kilolusun” Diyenlere İnat Öyle Bir Zayıfladı Ki… “Allah’ım Sana Geliyorum!” Dibiniz Düşebilir…
Survivor 2023 Gizem Avcı Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Gizem Avcı Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Mesleği Nedir? İşte Instagram Hesabı… mask
Survivor 2023 Gizem Avcı Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Gizem Avcı Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Mesleği Nedir? İşte Instagram Hesabı…
Survivor 2023 Osman Can Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Osman Avcı Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Mesleği Nedir? İşte Instagram Hesabı… mask
Survivor 2023 Osman Can Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Osman Avcı Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Mesleği Nedir? İşte Instagram Hesabı…
Survivor 2023 Seçmelerinde Skandal! Torpil Paylaşımı Şok Etti... Güzel Kızlara Alevli Mesajlar! Yapım Ekibi Yandı… Acun’un Haberi Bile Yok! mask
Survivor 2023 Seçmelerinde Skandal! Torpil Paylaşımı Şok Etti... Güzel Kızlara Alevli Mesajlar! Yapım Ekibi Yandı… Acun’un Haberi Bile Yok!
Survivor 2023 Yarışmasının Sistemini Acun Ilıcalı Bir Kez Daha Değiştirdi! Murat Ceylan, “Yapma Abi” Dedi Ama Ne Fayda! Bu Kez… mask
Survivor 2023 Yarışmasının Sistemini Acun Ilıcalı Bir Kez Daha Değiştirdi! Murat Ceylan, “Yapma Abi” Dedi Ama Ne Fayda! Bu Kez…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel Yeni Dizisinden Bölüm Başına Servet Kazanacak! Kaç Tane Sıfır Var Saymak Yetmiyor… mask
Hande Erçel Yeni Dizisinden Bölüm Başına Servet Kazanacak! Kaç Tane Sıfır Var Saymak Yetmiyor…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yerden Yere Vuruldu! Modaya Uymak İstedi Ama… “Yazık Kafana!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yerden Yere Vuruldu! Modaya Uymak İstedi Ama… “Yazık Kafana!”
60 Yaşındaki “Yeni Gelin” Seda Sayan Şok Karar! 8 Ay Önce Evlendiği Çağlar Ökten’le… mask
60 Yaşındaki “Yeni Gelin” Seda Sayan Şok Karar! 8 Ay Önce Evlendiği Çağlar Ökten’le…
Masterchef Mehmet Şef Artık Yok! Acun Ilıcalı’yla Yollarını Daha Şimdiden Ayırdılar… Sebebini Duyan Yıkılıyor! mask
Masterchef Mehmet Şef Artık Yok! Acun Ilıcalı’yla Yollarını Daha Şimdiden Ayırdılar… Sebebini Duyan Yıkılıyor!
Barış Telli’nin Performansı Dudak Uçuklatıyor! Barış Telli Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Barış Telli Kimdir, Aslen Nerelidir, Ampute Milli Takım... mask
Barış Telli’nin Performansı Dudak Uçuklatıyor! Barış Telli Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Barış Telli Kimdir, Aslen Nerelidir, Ampute Milli Takım...
Yalı Çapkını Dizisinin Yayından Kaldırıldığı Kesinleşti! Reyting Meyting Dinlemediler; Final Tarihi… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Yayından Kaldırıldığı Kesinleşti! Reyting Meyting Dinlemediler; Final Tarihi…
Müge Anlı’nın Bile Nutkunun Tutulduğu Şok Olay! Çoru Çocuğu Bıraktı; Eşinin Yengesine Kaçınca… mask
Müge Anlı’nın Bile Nutkunun Tutulduğu Şok Olay! Çoru Çocuğu Bıraktı; Eşinin Yengesine Kaçınca…
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Cinneti Yaşatan Sahne! Oyuncular Bile Kendini Zor Zapt Etti! “Yok Artık!” mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Cinneti Yaşatan Sahne! Oyuncular Bile Kendini Zor Zapt Etti! “Yok Artık!”
Demet Özdemir’in “Liseli” Pozu Yürek Hoplattı! Minicik Eteğiyle Nefesleri Kesti… “Kocan Görmesin!” mask
Demet Özdemir’in “Liseli” Pozu Yürek Hoplattı! Minicik Eteğiyle Nefesleri Kesti… “Kocan Görmesin!”
2 Kez Kocasını Boşayan Selin Ciğerci’den Ateş Eden Pozlar! Dantelli Geceliğiyle Öyle Kareler Verdi Ki… mask
2 Kez Kocasını Boşayan Selin Ciğerci’den Ateş Eden Pozlar! Dantelli Geceliğiyle Öyle Kareler Verdi Ki…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hande Erçel Yeni Dizisinden Bölüm Başına Servet Kazanacak! Kaç Tane Sıfır Var Saymak Yetmiyor… mask
Hande Erçel Yeni Dizisinden Bölüm Başına Servet Kazanacak! Kaç Tane Sıfır Var Saymak Yetmiyor…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yerden Yere Vuruldu! Modaya Uymak İstedi Ama… “Yazık Kafana!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yerden Yere Vuruldu! Modaya Uymak İstedi Ama… “Yazık Kafana!”
60 Yaşındaki “Yeni Gelin” Seda Sayan Şok Karar! 8 Ay Önce Evlendiği Çağlar Ökten’le… mask
60 Yaşındaki “Yeni Gelin” Seda Sayan Şok Karar! 8 Ay Önce Evlendiği Çağlar Ökten’le…
Masterchef Mehmet Şef Artık Yok! Acun Ilıcalı’yla Yollarını Daha Şimdiden Ayırdılar… Sebebini Duyan Yıkılıyor! mask
Masterchef Mehmet Şef Artık Yok! Acun Ilıcalı’yla Yollarını Daha Şimdiden Ayırdılar… Sebebini Duyan Yıkılıyor!
İş Bankası Müşterilerine Kötü Haber! Havale ve EFT Fiyatlarına Zam Geldi! Yeni Fiyatlar…. mask
İş Bankası Müşterilerine Kötü Haber! Havale ve EFT Fiyatlarına Zam Geldi! Yeni Fiyatlar….
E-Devlet’te Paranız Tıkır Tıkır Birikiyor! Milyonlarca Kişi Kullanıyor Ama Kimsenin Haberi Yok… mask
E-Devlet’te Paranız Tıkır Tıkır Birikiyor! Milyonlarca Kişi Kullanıyor Ama Kimsenin Haberi Yok…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL