Survivor Berdan Mardini Fos Çıktı! Acun Ilıcalı Bel Bağlamıştı Ama Sonuç… “Zengin Ettiğiyle Kalacak!”
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri Survivor’da bu yıl bulunan Berdan Mardini resmen fos çıktı! Binbir umutla çağrılan Berdan Mardini’ye bel bağlayan Acun Ilıcalı ise büyük bir pişmanlık yaşamaya başladı. Haftalık 180 bin lira ile 190 bin lira arasında bir ödeme alan Berdan Mardini, gündeme öyle bir halde geldi ki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor yarışmasında yaşananlar yakından takip ediliyor. Son bölümü dün akşam, Tuzak dizisinden hemen sonra ekranlara gelen ve erzak oyunu oynanan Survivor yarışmacıları heyecanı üste çıkarmıştı. Yavaş yavaş entrikaların belirdiği Survivor yarışmasında; kavga ve adrenalin hiç bitmiyordu. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden olan Berdan Mardini ise herkesi şok edecek bir haberle gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.