Survivor Berdan Mardini Fos Çıktı! Acun Ilıcalı Bel Bağlamıştı Ama Sonuç… “Zengin Ettiğiyle Kalacak!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor yarışmasında yaşananlar yakından takip ediliyor. Son bölümü dün akşam, Tuzak dizisinden hemen sonra ekranlara gelen ve erzak oyunu oynanan Survivor yarışmacıları heyecanı üste çıkarmıştı. Yavaş yavaş entrikaların belirdiği Survivor yarışmasında; kavga ve adrenalin hiç bitmiyordu. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden olan Berdan Mardini ise herkesi şok edecek bir haberle gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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