- 22 Oca 2023 - 00:45

Survivor Berdan Mardini Hayal Kırıklığı Yarattı! Acun Ilıcalı Bel Bağlamıştı Ama Sonuç… “Zengin Ettiğiyle Kalacak!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri Survivor’da bu yıl bulunan Berdan Mardini resmen fos çıktı! Binbir umutla çağrılan Berdan Mardini’ye bel bağlayan Acun Ilıcalı ise büyük bir pişmanlık yaşamaya başladı. Haftalık 180 bin lira ile 190 bin lira arasında bir ödeme alan Berdan Mardini, gündeme öyle bir halde geldi ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor yarışmasında yaşananlar yakından takip ediliyor. Son bölümü dün akşam, Tuzak dizisinden hemen sonra ekranlara gelen ve erzak oyunu oynanan Survivor yarışmacıları heyecanı üste çıkarmıştı. Yavaş yavaş entrikaların belirdiği Survivor yarışmasında; kavga ve adrenalin hiç bitmiyordu. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden olan Berdan Mardini ise herkesi şok edecek bir haberle gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Oca 2023 - 00:45 Ankara- Yaşam

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Survivor Berdan Mardini Hayal Kırıklığı Yarattı! Acun Ilıcalı Bel Bağlamıştı Ama Sonuç… “Zengin Ettiğiyle Kalacak!” mask
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