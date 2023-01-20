Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Arasındaki “Melisa” Krizi Alevlendi! Evlendikten Sonra… “Bir Babaya Bu Yapılmaz!”
Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı’yla Melisa Ilıcalı krizini alevlendirecek bir olayla gündeme geldi. Boşanma sonrasında Melisa Ilıcalı’nın velayeti babada kalmış ve Şeyma Subaşı kızından ayrı kaldığı her an daha çok yıpranmıştı. Evlendikten hemen sonrası için planlarını kuran Şeyma Subaşı’nın yapacaklarını duyanlar ise “Bir babaya bu yapılmaz” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar..
Mohammed Alsaloussi’yle nişan yapan Şeyma Subaşı’nın Mart ayında Fas’ın Marakeş ilçesinde evleneceği iddia edilmişti. Şimdilerde düğün hazırlığı yapan ve kızından ayrı kalan Şeyma Subaşı, şok bir hamlede bulundu! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.