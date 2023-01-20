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20 Oca 2023 - 20:15

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Arasındaki “Melisa” Krizi Alevlendi! Evlendikten Sonra… “Bir Babaya Bu Yapılmaz!”

Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı’yla Melisa Ilıcalı krizini alevlendirecek bir olayla gündeme geldi. Boşanma sonrasında Melisa Ilıcalı’nın velayeti babada kalmış ve Şeyma Subaşı kızından ayrı kaldığı her an daha çok yıpranmıştı. Evlendikten hemen sonrası için planlarını kuran Şeyma Subaşı’nın yapacaklarını duyanlar ise “Bir babaya bu yapılmaz” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar..