- 20 Oca 2023 - 20:16

Aslıhan Malbora’dan İç Çamaşırlı Pozlar! “Ben Büyülendim, Siz Devam Edin!”

En son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Darmaduman dizisinde boy gösteren başarılı oyuncu Aslıhan Malbora, yine kendisine hayran bırakan karelerini sosyal medyada paylaştı. İç çamaşırsız halleriyle sevenlerinden “Ben büyülendim, siz devam edin” yorumlarını alan Aslıhan Malbora, karın kaslarını ve muhteşem fiziğini resmen sergiledi. İşte merak edilenler…

Üç Kuruş dizisinde hayat verdiği Leyla karakteriyle hayranlarının ilgisini üzerine çeken Aslıhan Malbora, kariyer basamaklarını üçer beşer tırmanmıştı. Üç Kuruş dizisinden sonra Darmaduman dizisinde başrol olarak yer alan güzel oyuncu herkesi şaşırtmıştı. Dizinin reytinglerinin düşük gelmesinden dolayı final kararı alınınca Aslıhan Malbora’da başka yapımlardan gelen teklifleri değerlendirmeye başlamıştı. Güzelliğiyle gündem yaratan başarılı oyuncunun iç çamaşırlı kareleri ise şaşkına çevirdi. İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

20 Oca 2023 - 20:16 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Bensu Soral Dantelli Bodysiyle Akılları Başlardan Aldı! 31 Yaşında Ama 18 Gibi Duruyor… mask
Bensu Soral Dantelli Bodysiyle Akılları Başlardan Aldı! 31 Yaşında Ama 18 Gibi Duruyor…
Hande Erçel Yeni Dizisinden Bölüm Başına Servet Kazanacak! Kaç Tane Sıfır Var Saymak Yetmiyor… mask
Hande Erçel Yeni Dizisinden Bölüm Başına Servet Kazanacak! Kaç Tane Sıfır Var Saymak Yetmiyor…
Survivor Berdan Mardini Fos Çıktı! Acun Ilıcalı Bel Bağlamıştı Ama Sonuç… “Zengin Ettiğiyle Kalacak!” mask
Survivor Berdan Mardini Fos Çıktı! Acun Ilıcalı Bel Bağlamıştı Ama Sonuç… “Zengin Ettiğiyle Kalacak!”
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Arasındaki “Melisa” Krizi Alevlendi! Evlendikten Sonra… “Bir Babaya Bu Yapılmaz!” mask
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Arasındaki “Melisa” Krizi Alevlendi! Evlendikten Sonra… “Bir Babaya Bu Yapılmaz!”
Masterchef Mehmet Şef Artık Yok! Acun Ilıcalı’yla Yollarını Daha Şimdiden Ayırdılar… Sebebini Duyan Yıkılıyor! mask
Masterchef Mehmet Şef Artık Yok! Acun Ilıcalı’yla Yollarını Daha Şimdiden Ayırdılar… Sebebini Duyan Yıkılıyor!
60 Yaşındaki “Yeni Gelin” Seda Sayan Şok Karar! 8 Ay Önce Evlendiği Çağlar Ökten’le… mask
60 Yaşındaki “Yeni Gelin” Seda Sayan Şok Karar! 8 Ay Önce Evlendiği Çağlar Ökten’le…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yerden Yere Vuruldu! Modaya Uymak İstedi Ama… “Yazık Kafana!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yerden Yere Vuruldu! Modaya Uymak İstedi Ama… “Yazık Kafana!”
Barış Telli’nin Performansı Dudak Uçuklatıyor! Barış Telli Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Barış Telli Kimdir, Aslen Nerelidir, Ampute Milli Takım... mask
Barış Telli’nin Performansı Dudak Uçuklatıyor! Barış Telli Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Barış Telli Kimdir, Aslen Nerelidir, Ampute Milli Takım...
Yalı Çapkını Dizisinin Yayından Kaldırıldığı Kesinleşti! Reyting Meyting Dinlemediler; Final Tarihi… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Yayından Kaldırıldığı Kesinleşti! Reyting Meyting Dinlemediler; Final Tarihi…
Müge Anlı’nın Bile Nutkunun Tutulduğu Şok Olay! Çoru Çocuğu Bıraktı; Eşinin Yengesine Kaçınca… mask
Müge Anlı’nın Bile Nutkunun Tutulduğu Şok Olay! Çoru Çocuğu Bıraktı; Eşinin Yengesine Kaçınca…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İhtiyaç Sahibi Ailelere Tam Tamına 3.708 TL Ödeme! Çocuğu Okula Giden Yaşadı! mask
İhtiyaç Sahibi Ailelere Tam Tamına 3.708 TL Ödeme! Çocuğu Okula Giden Yaşadı!
Aslıhan Malbora’dan İç Çamaşırlı Pozlar! “Ben Büyülendim, Siz Devam Edin!” mask
Aslıhan Malbora’dan İç Çamaşırlı Pozlar! “Ben Büyülendim, Siz Devam Edin!”
Bensu Soral Dantelli Bodysiyle Akılları Başlardan Aldı! 31 Yaşında Ama 18 Gibi Duruyor… mask
Bensu Soral Dantelli Bodysiyle Akılları Başlardan Aldı! 31 Yaşında Ama 18 Gibi Duruyor…
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Arasındaki “Melisa” Krizi Alevlendi! Evlendikten Sonra… “Bir Babaya Bu Yapılmaz!” mask
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Arasındaki “Melisa” Krizi Alevlendi! Evlendikten Sonra… “Bir Babaya Bu Yapılmaz!”
Metro Market İndirimin Zirvesini Yaptı! Piyasada 169 TL’ye Satılan Ayçiçek Yağı Bile 134 TL! mask
Metro Market İndirimin Zirvesini Yaptı! Piyasada 169 TL’ye Satılan Ayçiçek Yağı Bile 134 TL!
Survivor Berdan Mardini Fos Çıktı! Acun Ilıcalı Bel Bağlamıştı Ama Sonuç… “Zengin Ettiğiyle Kalacak!” mask
Survivor Berdan Mardini Fos Çıktı! Acun Ilıcalı Bel Bağlamıştı Ama Sonuç… “Zengin Ettiğiyle Kalacak!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL