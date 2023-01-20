İhtiyaç Sahibi Ailelere Tam Tamına 3.708 TL Ödeme! Çocuğu Okula Giden Yaşadı!
İhtiyaç sahiplerine devletten müjdeli haber geldi. Tam tamına 3.708 TL ödeme yapacak olan devlet, çocuğu olanlara ve belli başlı şartları taşıyan kişilere ödeme yapacağını duyurdu. Çocuğu olanlara verilecek olan bu imkan, araştırmalara konu oldu. Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi verilmesi içinde şartlar belli oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi, Ocak ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte araştırmalara konu oldu. Dar gelirli ailelerin, eğitim gören çocuklarının maddi açıdan sıkıntı çekmemesi adına verilen bu destek; 2023 yılına girilmesiyle %30 oranında zamlanmıştı. 434 milyon 39 bin lira yardımın yatırıldığını ve toplamda 160 bine yakın çocuğun bu ödemeden faydalandığı kısa bir süre önce Bakan Derya Yanık tarafından açıklanmıştı. Peki, SED ödemesi nasıl alınır?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.