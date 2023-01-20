İhtiyaç Sahibi Ailelere Tam Tamına 3.708 TL Ödeme! Çocuğu Okula Giden Yaşadı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi, Ocak ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte araştırmalara konu oldu. Dar gelirli ailelerin, eğitim gören çocuklarının maddi açıdan sıkıntı çekmemesi adına verilen bu destek; 2023 yılına girilmesiyle %30 oranında zamlanmıştı. 434 milyon 39 bin lira yardımın yatırıldığını ve toplamda 160 bine yakın çocuğun bu ödemeden faydalandığı kısa bir süre önce Bakan Derya Yanık tarafından açıklanmıştı. Peki, SED ödemesi nasıl alınır?

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