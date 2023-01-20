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20 Oca 2023 - 20:28

Gülsim Ali İlhan Topa Tutuldu! O Halde Görmek İstemeyenler Televizyonlarını Kapattı! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden bir olan Gönül Dağı’nda muhteşem bir çıkış yakalamış olan Gülsim Ali İlhan’ın o halleri resmen topa tutuldu! Daha fazla Gülsim Ali İlhan’ı görmek istemeyenler ise anında televizyonlarını kapatarak tepkisini gösterdi. Peki, Gülsim Ali İlhan ne yaptı?