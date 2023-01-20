- 20 Oca 2023 - 20:28 G: 20 Oca 2023 - 20:53

Gülsim Ali İlhan Topa Tutuldu! O Halde Görmek İstemeyenler Televizyonlarını Kapattı! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden bir olan Gönül Dağı’nda muhteşem bir çıkış yakalamış olan Gülsim Ali İlhan’ın o halleri resmen topa tutuldu! Daha fazla Gülsim Ali İlhan’ı görmek istemeyenler ise anında televizyonlarını kapatarak tepkisini gösterdi. Peki, Gülsim Ali İlhan ne yaptı?

Gönül Dağı dizisinden sonra ekranlara yine TRT1 ekranların yayınlanan milli mücadele konulu Al Sancak’la ekranlara dönen Gülsim Ali İlhan, sevenlerini şaşırtmıştı. Başarılı oyuncu Gülsim Ali İlhan, Dilek karakterinden sonra insanların kendisinden beklentisinin arttığını ve bu yüzden seçimler yaparken özenle seçtiğini ifade etmişti. Her bir hamlesi olay yaratan Gülsim Ali İlhan’ın son hamlesi ise topa tutulmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Oca 2023 - 20:28 Ankara- Yaşam

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