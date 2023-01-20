Esra Erol’da Donduran DNA Sonucu! Baba Olduğunu Düşünüyordu Ama Canlı Yayında Yıkıldı…
ATV ekranlarının incisi olarak bilinen Esra Erol’da donduran hatta buz kestiren bir DNA sonucu açıklandı. Baba olduğunu düşünen isimse; canlı yayında yerle bir oldu. 6 yıl sonra ilk kez çocukları oldukları için mutluluktan deliye dönen isim, bir de kız çocukları olacağını duyunca ayrı bir mutlu olmuştu ama yayında açıklanan sonuç seyircilerin gözlerinden yaşlar akıttı! İşte merak edilenler…
Programa geçtiğimiz günlerde katılan Galip Bey, eşinin 5 aylık hamileyken kaçtığını, aylardır haber alamadığını, çocuğun doğum yaptığını ifade etmişti. Esra Erol’dan yardım isteyen Galip Bey, eşinin Gökhan isimli bir adama kaçtığını ifade etmişti. 3. çocuk beklerken terk edilme şoku yaşayan Galip Bey, sevenlerini büyük bir şok içerisinde bırakmıştı. Canlı yayına katılan Büşra Hanım ise dedikleriyle ağızları açık bırakmıştı. Şimdiyse canlı yayında DNA sonucu açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.