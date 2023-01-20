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20 Oca 2023 - 21:18

Esra Erol’da Donduran DNA Sonucu! Baba Olduğunu Düşünüyordu Ama Canlı Yayında Yıkıldı…

ATV ekranlarının incisi olarak bilinen Esra Erol’da donduran hatta buz kestiren bir DNA sonucu açıklandı. Baba olduğunu düşünen isimse; canlı yayında yerle bir oldu. 6 yıl sonra ilk kez çocukları oldukları için mutluluktan deliye dönen isim, bir de kız çocukları olacağını duyunca ayrı bir mutlu olmuştu ama yayında açıklanan sonuç seyircilerin gözlerinden yaşlar akıttı! İşte merak edilenler…