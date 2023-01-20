Fahriye Evcen Doğumdan Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!” 2 Gün Önce Kucağına Almıştı!
Kısa bir süre önce ikinci çocuğu “Kerem” bebeği kucağına alan Fahriye Evcen, doğumdan sonra yaptıklarıyla herkesi şok içerisinde bıraktı. Hayranlarından “Yok artık” yorumlarını alan Fahriye Evcen, dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Karan’ın doğumdan sonra uzun bir süre ekranlarda boy göstermeyen Fahriye Evcen sevenlerini şok etmişti. Karan’ın 3 yaşlarına girmesiyle birlikte TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde “Akça Hatun” karakterine hayat vermişti. Sezon finalinde ikinci bebeğe hamile olduğunu öğrenen Fahriye Evcen’in apar topar diziden ayrılmıştı. Kısa bir süre önce doğum yapan Fahriye Evcen’in almış olduğu kararsa herkesi şok etti. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.