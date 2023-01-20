Fahriye Evcen Doğumdan Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!” 2 Gün Önce Kucağına Almıştı!

Karan’ın doğumdan sonra uzun bir süre ekranlarda boy göstermeyen Fahriye Evcen sevenlerini şok etmişti. Karan’ın 3 yaşlarına girmesiyle birlikte TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde “Akça Hatun” karakterine hayat vermişti. Sezon finalinde ikinci bebeğe hamile olduğunu öğrenen Fahriye Evcen’in apar topar diziden ayrılmıştı. Kısa bir süre önce doğum yapan Fahriye Evcen’in almış olduğu kararsa herkesi şok etti. İşte merak edilenler…

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