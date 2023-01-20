- 20 Oca 2023 - 21:36 G: 20 Oca 2023 - 21:45

Fahriye Evcen Doğumdan Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!” 2 Gün Önce Kucağına Almıştı!

Kısa bir süre önce ikinci çocuğu “Kerem” bebeği kucağına alan Fahriye Evcen, doğumdan sonra yaptıklarıyla herkesi şok içerisinde bıraktı. Hayranlarından “Yok artık” yorumlarını alan Fahriye Evcen, dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Karan’ın doğumdan sonra uzun bir süre ekranlarda boy göstermeyen Fahriye Evcen sevenlerini şok etmişti. Karan’ın 3 yaşlarına girmesiyle birlikte TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde “Akça Hatun” karakterine hayat vermişti. Sezon finalinde ikinci bebeğe hamile olduğunu öğrenen Fahriye Evcen’in apar topar diziden ayrılmıştı. Kısa bir süre önce doğum yapan Fahriye Evcen’in almış olduğu kararsa herkesi şok etti. İşte merak edilenler…

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20 Oca 2023 - 21:36 Ankara- Yaşam

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Fahriye Evcen Doğumdan Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!” 2 Gün Önce Kucağına Almıştı! mask
Fahriye Evcen Doğumdan Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!” 2 Gün Önce Kucağına Almıştı!
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