- 21 Oca 2023 - 09:27 G: 21 Oca 2023 - 09:30

Altın Fiyatlarında Arbede Var! Öyle Bir Yükseldi Ki, Almak İçin Karun Kadar Zengin Olmak Gerekiyor…

Altın fiyatlarında resmen arbede var! Öyle bir yükseliş yaşadı ki, almak için binlerce kişi Karun kadar zengin olması gerektiğine dair yorumlar gündeme geldi. Uzun bir süredir yükseliş seyrinde olan altın, son haliyle ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Hafta boyunca yükseliş ve çok küçük düşüşler yaşayan altın; gelmiş olduğu son durumla dikkatleri üzerine çekiyordu. Son 8,5 ayın en yüksek seviyesini gören ONS Altın, haftanın son günü Cuma’yı ise 1.927 dolar seviyesinde kapattı. Dolar kuru ve Euro’nun da yükseliş altındaki düşüş rüzgarlarını terse çevirmişti. 21 Ocak itibariyle hem ekonomi takip edenler hem de altın alıcıları tarafından araştırılan altın; son haliyle şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Oca 2023 - 09:27 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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