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21 Oca 2023 - 09:27

Altın Fiyatlarında Arbede Var! Öyle Bir Yükseldi Ki, Almak İçin Karun Kadar Zengin Olmak Gerekiyor…

Altın fiyatlarında resmen arbede var! Öyle bir yükseliş yaşadı ki, almak için binlerce kişi Karun kadar zengin olması gerektiğine dair yorumlar gündeme geldi. Uzun bir süredir yükseliş seyrinde olan altın, son haliyle ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?