En Kısa ömürlü burçlar hangisi? 60 ülkede araştırıldı, Yengeç, Akrep ve Yay Dikkat! İşte Az ve Öz Yaşayan O Burçlar…

Genetik, yaşanılan çevre, beslenme ve uyku düzeni gibi pek çok faktör kişinin yaşam süresini doğrudan etkilemektedir. Bilimsel olarak yürütülen çalışmalara göre kadınların erkeklere göre çok daha uzun süre yaşadıkları kanıtlanmıştır. Bu konuyu farklı bir yönden ele alan astrologlar, işaretleri takip ederek burçların farklı hastalıklara meyilli olduklarını ve bu kapsamda bazı burçların diğerlerine göre daha az yaşadığını ortaya koymuştur.

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