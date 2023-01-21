En Kısa ömürlü burçlar hangisi? 60 ülkede araştırıldı, Yengeç, Akrep ve Yay Dikkat! İşte Az ve Öz Yaşayan O Burçlar…
İşaretleri takip eden Astrologlar burçların farklı hastalıklara meyilli olduklarını ve bu kapsamda bazı burçların diğerlerine göre daha az yaşadığını ortaya koymuştur. Peki Hangi Burç Diğer Burçlara Göre Daha Erken Ölecek? Ömrü Kısadır… İşte Az ve Öz Yaşayacak Burçlar…İşte Detaylar...
Genetik, yaşanılan çevre, beslenme ve uyku düzeni gibi pek çok faktör kişinin yaşam süresini doğrudan etkilemektedir. Bilimsel olarak yürütülen çalışmalara göre kadınların erkeklere göre çok daha uzun süre yaşadıkları kanıtlanmıştır. Bu konuyu farklı bir yönden ele alan astrologlar, işaretleri takip ederek burçların farklı hastalıklara meyilli olduklarını ve bu kapsamda bazı burçların diğerlerine göre daha az yaşadığını ortaya koymuştur.
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21 Oca 2023 - 23:56 - Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.