- 22 Oca 2023 - 00:19

Al Sancak Dizisinin Nadia’sı Gülsim Ali İlhan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Gülsim Ali İlhan Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Uzun süre boyunca TRT1’in bir diğer sevilen dizisi olan Gönül Dağı’nda boy gösteren İlhan’ın yaklaşık bir yıl sonra ekranlara dönmesi, herkesi sevindirdi. İlhan’ı ekranda gören izleyiciler, güzel oyuncunun özel hayatını merak ederek hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Al Sancak Dizisinin Nadia’sı Gülsim Ali İlhan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Gülsim Ali İlhan’ın Memleketini Duyan Şok Oluyor! İşte Detaylar...

Son dönemlerde rakiplerine fark atan dizi projeleri ile dikkatleri üzerine çeken TRT1 kanalı, yeni bir dizi ile daha izleyicinin karşısına çıktı. Söz dizisinin 2023 versiyonu olarak tanımlanan Al Sancak dizisini 19 Ocak tarihinde yayınlayan TRT1, yine izleyicilerden büyük ilgi gördü. Can Emre tarafından yönetilen dizi, dünya genelinde terör örgünlerinin ellerine geçen enerji kaynakları için verilen savaşı ele alarak aslında gerçek hayata da işaret etti. Al Sancak dizisinin ilk bölümünün ardından dizinin oyuncularının hayatlarına ilişkin sorgulamalar yapılmaya başlandı.

Yakışıklı oyuncu Uğur Güneş ile başarılı oyuncu Gülsim Ali İlhan’ın muhteşem uyumu ile izleyicinin karşısına çıkan Al Sancak dizisi, özellikle İlhan’ın hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. 

 

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22 Oca 2023 - 00:19 - Magazin

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Al Sancak Dizisinin Nadia’sı Gülsim Ali İlhan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Gülsim Ali İlhan Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
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