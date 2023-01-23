- 23 Oca 2023 - 01:10 G: 23 Oca 2023 - 01:12

Al Sancak Dizisinin Ali Banazlı’sı Uğur Güneş Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Uğur Güneş Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu!

Yalnızca dizileri ile değil rol aldığı filmler ile de adından söz ettiren Uğur Güneş, Al Sancak dizisinde hayat verdiği Ali Banazlı karakteri ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Al Sancak Dizisinin Ali Banazlı’sı Uğur Güneş Kimdir? Uğur Güneş’in Yaşını Duyan “Daha Genç Duruyor!” Diyor! Uğur Güneş Evli mi, Bekar mı? İşte Detaylar...

19 Ocak tarihinde ilk bölümü ile izleyicinin karşısına çıkan “Al Sancak” isimli TRT1 dizisi, izleyiciden büyük ilgi gördü. Son dönemlerde büyük yankı uyandıran dizileri ile dikkat çeken TRT1, bir kez daha izleyicilerden tam not almayı başardı. Hem güncel konulara işaret etmesi hem de oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Al Sancak dizisi, başrol erkek oyuncusu Uğur Güneş’in uzun bir aranın ardından ekranları dönmesine de vesile oldu.

Seneler önce sektöre adım atan ve oyunculuk performanslarının yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Uğur Güneş, özellikle “Bir Zamanlar Çukurova” dizisi ile büyük bir çıkış yakaladı. Meslek hayatının en parlak dönemlerinden birisini Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşayan Uğur Güneş, sonrasında da birçok önemli yapımda kendisini gösterdi. 

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23 Oca 2023 - 01:10 - Magazin

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Al Sancak Dizisinin Ali Banazlı’sı Uğur Güneş Kimdir? Uğur Güneş’in Yaşını Duyan “Daha Genç Duruyor!” Diyor! Uğur Güneş Evli mi, Bekar mı? mask
Al Sancak Dizisinin Ali Banazlı’sı Uğur Güneş Kimdir? Uğur Güneş’in Yaşını Duyan “Daha Genç Duruyor!” Diyor! Uğur Güneş Evli mi, Bekar mı?
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