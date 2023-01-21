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21 Oca 2023 - 11:27

Camdaki Kız Hayri’nin Ucuzluğuna Artık Diyecek Söz Yok! “Kabalık, Israr, Varoşluk…”

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Cihangir Ceyhan’ın hayat verdiği Hayri karakteri ortalığı resmen inletti. Birçok kişi tarafından “Ucuz” olarak değerlendirilen Hayri karakterini sevenler bile son bölümden sonra iki kez düşünmeye başladı. Kabalıkları, ısrarları ve seyirciye göre varoşluğuyla ön plana çıkan Hayri, resmen cinneti yaşattı. İşte merak edilenler…