Camdaki Kız Hayri’nin Ucuzluğuna Artık Diyecek Söz Yok! “Kabalık, Israr, Varoşluk…”
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Cihangir Ceyhan’ın hayat verdiği Hayri karakteri ortalığı resmen inletti. Birçok kişi tarafından “Ucuz” olarak değerlendirilen Hayri karakterini sevenler bile son bölümden sonra iki kez düşünmeye başladı. Kabalıkları, ısrarları ve seyirciye göre varoşluğuyla ön plana çıkan Hayri, resmen cinneti yaşattı. İşte merak edilenler…
Gerçek bir hikayeden uyarlandığı bilinen Camdaki Kız dizisinin her bölümü büyük bir keyifle izleniyor. Başrollerinde Devrim Yakut, Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Levent ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Dizinin Perşembe akşamı ekranlara gelen bölümde yaşananlar ise seyircinin artık sabrını taşırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.