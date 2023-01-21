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21 Oca 2023 - 11:55

Survivor’da Acun Ilıcalı’yı Bile Çıldırtan Olay! Ekibe Yapılan Büyük Saygısızlıktan Sonra…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından bir tanesi olan Survivor’da heyecan yine kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın ekranlara gelecek olan bölümünde ise Acun Ilıcalı’yı bile çıldırtan bir olay yaşandı. Ekibe yapılan saygısızlıktan sonra öyle bir an yaşandı ki, seyirciler ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilenler…