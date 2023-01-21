- 21 Oca 2023 - 11:55 G: 21 Oca 2023 - 11:59

Survivor’da Acun Ilıcalı’yı Bile Çıldırtan Olay! Ekibe Yapılan Büyük Saygısızlıktan Sonra…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından bir tanesi olan Survivor’da heyecan yine kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın ekranlara gelecek olan bölümünde ise Acun Ilıcalı’yı bile çıldırtan bir olay yaşandı. Ekibe yapılan saygısızlıktan sonra öyle bir an yaşandı ki, seyirciler ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilenler…

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığında ekranlara gelmeye başlayan Survivor yarışması artık heyecanı yükseltiyor. Dün akşam yayınlanan Sıfırıncı Gün’den dolayı ekranlara gelmeyen Survivor yarışmasının ekranlara gelecek olan bölümünde çıkan arbede herkesi şok etti. Daha yayın hayatına yeni başlamış olmasına kavgaların çıkması seyircilerin dikkatini üzerine çekti. Peki, Survivor 2023 yarışmasının son bölümünde neler olacak?

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21 Oca 2023 - 11:55 Ankara- Yaşam

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