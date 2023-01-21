KYK Borçları İptal! Öğrenciler Rahata Erecek; Affın Geleceği Duyuruldu! Neler Oluyor?

2 bin TL’ye kadar olan elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturası borçlarının geçtiğimiz yılın sonuna doğru yürürlüğe giren bir yasa kapsamında silinmesinin ardından yeni yılda da kapsamlı bir borç yapılandırma ve af paketi için hazırlıklara başlanıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl Meclis’ten geçen torba yasa teklifi kapsamında 37 madde yürürlüğe girerken ilgili maddelerden birisinin de KYK faizleri ile ilgili olduğu bildirilmişti. Geçmiş döneme ait olan KYK borçlarına uygulanmış olan faizlerin sıfırlanması ile birlikte milyonlarca genç rahat bir nefes alırken yeni paket dahilinde de KYK borçlarının masaya yatırılacağı ifade edildi. Bu durum “KYK borçları silinecek mi?” sorusunu gündeme getirirken paketin içeriği şekillenmeye başladı.