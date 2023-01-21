- 21 Oca 2023 - 12:09

Kurtlar Vadisi Sevenlerine Müjde Üzerine Müjde! Yayın Tarihi Duyuruldu; Fragmanı Verilmişti…

Katıldığı programda, “Şu an hazırlık içerisindeyim, ocak ayında çekimler başlayacak” açıklamasında bulunan Şaşmaz, Kurtlar Vadisi hayranlarının seneler sonra heyecanlanmasını sağladı. Yeni yıla girilmesi ile birlikte gözler Şaşmaz’dan gelecek olan yeni açıklamalara çevrilirken “Kurtlar Vadisi Kaos” ismi ile yayınlanacak olan diziye ilişkin ilk fragmanın yayınlandığı ileri sürüldü. Kurtlar Vadisi Sevenlerine Müjde Üzerine Müjde! Yayın Tarihi Duyuruldu; Fragmanı Verilmişti…İşte Detaylar...

Bir kesim tarafından Türk dizi tarihinin en iyi projesi olarak tanımlanan ve en uzun soluklu dizilerden birisi olması ile de bu düşünceyi büyük ölçüde destekleyen Kurtlar Vadisi dizisi, 2022 yılının sonuna damgasını vurdu. Son olarak 2016 yılında ekranlara gelen ve toplamda 397 bölüm çekilmiş olan dizinin yeniden ekranlara döneceği açıklandı. Açıklama yapan ismin dizinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’ın olması, olası yalan haber iddialarının da önünü kesmiş oldu.

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21 Oca 2023 - 12:09 - Dizi Fragmanları

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