Kurtlar Vadisi Sevenlerine Müjde Üzerine Müjde! Yayın Tarihi Duyuruldu; Fragmanı Verilmişti…

Bir kesim tarafından Türk dizi tarihinin en iyi projesi olarak tanımlanan ve en uzun soluklu dizilerden birisi olması ile de bu düşünceyi büyük ölçüde destekleyen Kurtlar Vadisi dizisi, 2022 yılının sonuna damgasını vurdu. Son olarak 2016 yılında ekranlara gelen ve toplamda 397 bölüm çekilmiş olan dizinin yeniden ekranlara döneceği açıklandı. Açıklama yapan ismin dizinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’ın olması, olası yalan haber iddialarının da önünü kesmiş oldu.

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