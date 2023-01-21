Ankara Haber; Kömürün Geleceği Ankara’da Belirlenecek! Kömür Teknolojileri Zirvesi Başladı…

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen 4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi, 21-22 Şubat 2023 tarihlerinde Ankara'da yapılacak. Zirve yerli ve yabancıları bir araya getirecek kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum, üniversiteler, Ar-Ge ve ISG kuruluşlarından uzmanlar. Zirvede, devam eden enerji krizi ışığında kömürün yeniden dirilişi ve temiz kömür kullanımına yönelik teknolojiler ele alınacak.

Kömürün geleceği Ankara’da belirlenecek! Kömür Teknolojileri Zirvesi Başladı…

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Başkanı Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan'a göre, 2022 yılında küresel kömür tüketimi bir önceki yıla göre arttı ve bir yılda ilk kez 8 milyar tonu aştı. Avrupa'da gaz arzındaki risklerin elektrik üretiminde kullanılan kömür talebini de etkilediğinin altını çizdi. Bu yeni gelişmeler kömür politikalarının yeniden şekillendirilmesini gerektiriyor. Yabancı uzmanların ve sektörümüzün önemli temsilcilerinin katılımıyla 4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi'nde tüm dünyanın odaklandığı kömür kaynaklarının geleceği tartışılacak. Zirve, yeni iş ortaklıklarına da kapı aralayacak.

Kömürün geleceği Ankara’da belirlenecek! Kömür Zirvesi Başladı…