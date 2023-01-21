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21 Oca 2023 - 12:26

Hadise’nin Göğüsleri Ortalığı İnletti! “Bu Dekolte Değil, Çıplaklık!” O Kareler…

Güzelliğiyle ve tarzıyla milyonların kalbinde taht kuran Hadise’nin göğüslerini açarak bir kıyafet giymesi, ortalığı inletti. Birçok hayranı ise “Bu dekolte değil, resmen çıplaklık” yorumunda bulunarak; tepkisini gösterdi. Güzelliğiyle bir kez daha marka olduğunu gösteren Hadise, hayranlarından tam not aldı. İşte merak edilen tüm detaylar…