- 21 Oca 2023 - 12:26 G: 21 Oca 2023 - 12:29

Hadise’nin Göğüsleri Ortalığı İnletti! “Bu Dekolte Değil, Çıplaklık!” O Kareler…

Güzelliğiyle ve tarzıyla milyonların kalbinde taht kuran Hadise’nin göğüslerini açarak bir kıyafet giymesi, ortalığı inletti. Birçok hayranı ise “Bu dekolte değil, resmen çıplaklık” yorumunda bulunarak; tepkisini gösterdi. Güzelliğiyle bir kez daha marka olduğunu gösteren Hadise, hayranlarından tam not aldı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Mehmet Dinçerler’le yaklaşık olarak 1.5 yıl kadar aşk yaşayan Hadise, geçtiğimiz yıl Ocak ayında romantik bir evlenme teklifi almıştı. Nisan ayında sessiz sedasız evlenen Hadise, düğününden tek bir kare bile paylaşmamıştı. Eylül ayında kıskançlıklar ve kısıtlama yüzünden boşanma kararı alan Hadise, ayrılıktan sonra bambaşka birisi olmuştu. Bekar dönemlerine yeniden dönen Hadise’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kökten kesti. Dekoltesiyle baş döndüren Hadise, hem tepki topladı hem de beğeni… İşte merak edilenler!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

21 Oca 2023 - 12:26 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’da Acun Ilıcalı’yı Bile Çıldırtan Olay! Ekibe Yapılan Büyük Saygısızlıktan Sonra… mask
Survivor’da Acun Ilıcalı’yı Bile Çıldırtan Olay! Ekibe Yapılan Büyük Saygısızlıktan Sonra…
Camdaki Kız Hayri’nin Ucuzluğuna Artık Diyecek Söz Yok! “Kabalık, Israr, Varoşluk…” mask
Camdaki Kız Hayri’nin Ucuzluğuna Artık Diyecek Söz Yok! “Kabalık, Israr, Varoşluk…”
Al Sancak Dizisinin Ali Banazlı’sı Uğur Güneş Kimdir? Uğur Güneş’in Yaşını Duyan “Daha Genç Duruyor!” Diyor! Uğur Güneş Evli mi, Bekar mı? mask
Al Sancak Dizisinin Ali Banazlı’sı Uğur Güneş Kimdir? Uğur Güneş’in Yaşını Duyan “Daha Genç Duruyor!” Diyor! Uğur Güneş Evli mi, Bekar mı?
Al Sancak Dizisinin Nadia’sı Gülsim Ali İlhan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Gülsim Ali İlhan’ın Memleketini Duyan Şok Oluyor! mask
Al Sancak Dizisinin Nadia’sı Gülsim Ali İlhan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Gülsim Ali İlhan’ın Memleketini Duyan Şok Oluyor!
Afra Saraçoğlu Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! Sadece 100 Bin Lirayla Ortalığı Salladı! “Acilen Zam Yapılsın!” mask
Afra Saraçoğlu Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! Sadece 100 Bin Lirayla Ortalığı Salladı! “Acilen Zam Yapılsın!”
60 Yaşındaki Seda Sayan Minicik Eteğiyle Kocasının Karşısında Kıvırttı! “Bu Cilve Ne Böyle!” mask
60 Yaşındaki Seda Sayan Minicik Eteğiyle Kocasının Karşısında Kıvırttı! “Bu Cilve Ne Böyle!”
Kısmetse Olur Oğulcan’ın İfşası Çıktı! Onlyfans Detayı Mideleri Ağızlara Getirdi… mask
Kısmetse Olur Oğulcan’ın İfşası Çıktı! Onlyfans Detayı Mideleri Ağızlara Getirdi…
Barış Telli’nin Performansı Dudak Uçuklatıyor! Barış Telli Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Barış Telli Kimdir, Aslen Nerelidir, Ampute Milli Takım... mask
Barış Telli’nin Performansı Dudak Uçuklatıyor! Barış Telli Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Barış Telli Kimdir, Aslen Nerelidir, Ampute Milli Takım...
Survivor’da Son Dakika Diskalifiyesi! Adayı Katıp Karıştırıyordu; Acun Medya “Şak” Diye Paket Etti! mask
Survivor’da Son Dakika Diskalifiyesi! Adayı Katıp Karıştırıyordu; Acun Medya “Şak” Diye Paket Etti!
Fahriye Evcen Doğumdan Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!” 2 Gün Önce Kucağına Almıştı! mask
Fahriye Evcen Doğumdan Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!” 2 Gün Önce Kucağına Almıştı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
PTT’den Şartları Sağlayan Herkese 3600 TL Ödeme! Başvuru Yapan Rahata Erecek! mask
PTT’den Şartları Sağlayan Herkese 3600 TL Ödeme! Başvuru Yapan Rahata Erecek!
Kömürün Geleceği Ankara’da Belirlenecek! Kömür Teknolojileri Zirvesi Başladı… mask
Kömürün Geleceği Ankara’da Belirlenecek! Kömür Teknolojileri Zirvesi Başladı…
Kurtlar Vadisi Sevenlerine Müjde Üzerine Müjde! Yayın Tarihi Duyuruldu; Fragmanı Verilmişti… mask
Kurtlar Vadisi Sevenlerine Müjde Üzerine Müjde! Yayın Tarihi Duyuruldu; Fragmanı Verilmişti…
KYK Borçları İptal! Öğrenciler Rahata Erecek; Affın Geleceği Duyuruldu! Neler Oluyor? mask
KYK Borçları İptal! Öğrenciler Rahata Erecek; Affın Geleceği Duyuruldu! Neler Oluyor?
Survivor’da Acun Ilıcalı’yı Bile Çıldırtan Olay! Ekibe Yapılan Büyük Saygısızlıktan Sonra… mask
Survivor’da Acun Ilıcalı’yı Bile Çıldırtan Olay! Ekibe Yapılan Büyük Saygısızlıktan Sonra…
Zamlı Rakı Fiyatlarını Görünce Şok Olacaksınız! 70’lik Yeni Rakı Bile 399 TL… 2023 Güncel Rakı Fiyatları… mask
Zamlı Rakı Fiyatlarını Görünce Şok Olacaksınız! 70’lik Yeni Rakı Bile 399 TL… 2023 Güncel Rakı Fiyatları…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL