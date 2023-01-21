Hadise’nin Göğüsleri Ortalığı İnletti! “Bu Dekolte Değil, Çıplaklık!” O Kareler…
Güzelliğiyle ve tarzıyla milyonların kalbinde taht kuran Hadise’nin göğüslerini açarak bir kıyafet giymesi, ortalığı inletti. Birçok hayranı ise “Bu dekolte değil, resmen çıplaklık” yorumunda bulunarak; tepkisini gösterdi. Güzelliğiyle bir kez daha marka olduğunu gösteren Hadise, hayranlarından tam not aldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Mehmet Dinçerler’le yaklaşık olarak 1.5 yıl kadar aşk yaşayan Hadise, geçtiğimiz yıl Ocak ayında romantik bir evlenme teklifi almıştı. Nisan ayında sessiz sedasız evlenen Hadise, düğününden tek bir kare bile paylaşmamıştı. Eylül ayında kıskançlıklar ve kısıtlama yüzünden boşanma kararı alan Hadise, ayrılıktan sonra bambaşka birisi olmuştu. Bekar dönemlerine yeniden dönen Hadise’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kökten kesti. Dekoltesiyle baş döndüren Hadise, hem tepki topladı hem de beğeni… İşte merak edilenler!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.