- 21 Oca 2023 - 13:08

Nesrin Cavadzade’den Nefes Kesen Poz! Full Transparan Kıyafetiyle Yine Yaptı Yapacağını…

Cavadzade’nin estetik iddialarını yalanlaması halen birçok magazin masasında tartışılmaya devam edilirken ünlü oyuncunun Instagram hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımlar nefesleri kesti. Nesrin Cavadzade’den Nefes Kesen Poz! Full Transparan Kıyafetiyle Yine Yaptı Yapacağını… İşte Detaylar...

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi olarak öne çıkan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade hem rol aldığı projeler hem de özel hayatı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan ile evlilik hazırlıkları yaparken ani bir şekilde iki yıllık ilişkisini noktalayan sonrasında ise sessizliğe bürünen Cavadzade, o günden bu yana Instagram hesabı aracılığı ile yaptığı paylaşımlar, arkadaşlıkları ve yaptığı çarpıcı açıklamalar ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

Uzun süredir oyunculuk sektöründe olan ve son dönemlerde güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz aylarda estetik iddiaları ile gündeme gelmişti. Eski hali- yeni hali kıyaslamaları yapılan fotoğrafları ile hem magazin gündeminde hem sosyal medyada çok konuşulan Cavadzade, tüm iddiaları yalanlayarak bir estetiğinin olmadığını, yalnızca kendisine bakmaya çalıştığını belirtmişti. 

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21 Oca 2023 - 13:08 - Magazin

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