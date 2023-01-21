Ankara'da Taksi Ve Toplu Taşımayı Bitiren Zamlar! Taksi İndi Bindi 30 TL, EGO Tam Bilet 9.5 TL, Dolmuş 12 TL Oldu! Artık Her Yere Bisikletle Gideceksiniz!

Ankara'da son günlerde toplu taşıma araçlarına gelen zam sonrası taksi ücretlerine de % 20 zam geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı kararla biniş ve iniş ücreti 25 TL'den 30 TL'ye çıkarıldı. Bunun üzerine taksiciler, sayaçlarını yeni ücret tarifelerine göre ayarlamak için sıralar oluşturdu.

Ankaralı Taksiciler Taksiciler ayar yaptırmak için kuyruğa girdi

Ankara'nın Varlık Mahallesi semtindeki taksi şoförleri, taksi fiyatlarına yapılan zam sonrası sayaçlarını yeni ücretlere göre ayarlamaya başladı. Bu, sayaçlarının ayarlanmasını bekleyen uzun sürücülere yol açtı. Edinilen bilgiye göre, sayaç ve ücret kartı ayarlama ücreti bin 200 lira.

Ankara'da Taksi ve Toplu Taşımaya Gelen Zamlar Şöyle;

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karara göre Ankara'da EGO ve belediye otobüslerinin tam ücreti yüzde 46 artırılarak 6,5 TL'den 9,5 TL'ye çıktı.

İndirimli ücret şimdi 4,75 TL. Ayrıca Ankara Minibüs Esnaf Odası, Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası ve Ankara Genel Otomobil ve Şoförler Odası'nın ücret teklifleri ANKESOB/Birleşik Ücret Değerlendirme Komisyonu'nda görüşüldü ve yönetim kurulu tarafından aşağıdaki şekilde onaylandı.

EGO ve Otobüs Ücretleri: Ankara'da toplu ulaşım ücretlerinde artış yaşandı. Ücret artışları şu şekilde: Ankarakart'ta tek seferlik tam ücret 6,5 TL'den %46 artışla 9,5 TL'ye yükseldi. Ankarakart'ta tek seferlik indirimli bilet ücreti %35 artışla 3,5 TL'den 4,75 TL'ye yükseldi. Tek kullanımlık "Kullan-at" ücreti 7 TL'den 11 TL'ye yükseldi.

Ayrıca E-kent firması, Ankara'daki toplu taşıma araçlarının kullanımı için kullanılan Ankarakart'ın satış bedelini 18 TL'den 40 TL'ye yükselttiğini açıklamıştı.

Minibüs ve Dolmuş Ücretleri: En yakın mesafe ücreti 7 TL'den 10 TL'ye, uzun mesafe ücreti 8 TL'den 12 TL'ye, indirimli öğrenci ücreti 4 TL'den 6 TL'ye çıkarılarak yaklaşık %43'ten %50'ye çıkarıldı.

Servis araçları: 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Ankara Büyükşehir Personel Servisi ücretine %40, okul servisi ücretine %20 zam.

Taksiler: Biniş biniş ücreti 25 TL'den 30 TL'ye, biniş ücreti 10 TL'den 12 TL'ye, kilometre ücreti 8 TL'den 10 TL'ye yükseltilerek toplamda %20 zam yapılmıştır.

Ankara'da toplu ulaşımı sağlayan minibüs, servis araçları ve taksilerin yeni ücret tarifeleri zorunlu olduğu için kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.