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21 Oca 2023 - 13:21

Müge Anlı’da Büyük Sapıklık! 51 Yaşındaki “Dede” 18 Yaşındaki Kızla Tek Gecelik Kaçamak Yapmak İçin…

ATV Ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in gündeminde; 51 yaşındaki sözde hoca Süleyman ve ona kaçan 18 yaşındaki Hilal var! Yaşadıkları tek tek canlı yayında ortaya çıkınca seyirciler ne diyeceğini şaşırdı. 51 yaşında olan ve birçok kişinin “Dede” diye hitap ettiği Süleyman’ın 18 yaşındaki Hilal’e attığı mesajlar seyircileri şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…