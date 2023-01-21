- 21 Oca 2023 - 13:21

Müge Anlı’da Büyük Sapıklık! 51 Yaşındaki “Dede” 18 Yaşındaki Kızla Tek Gecelik Kaçamak Yapmak İçin…

ATV Ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in gündeminde; 51 yaşındaki sözde hoca Süleyman ve ona kaçan 18 yaşındaki Hilal var! Yaşadıkları tek tek canlı yayında ortaya çıkınca seyirciler ne diyeceğini şaşırdı. 51 yaşında olan ve birçok kişinin “Dede” diye hitap ettiği Süleyman’ın 18 yaşındaki Hilal’e attığı mesajlar seyircileri şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Programa kısa bir süre önce katılan Hilal’in anne ve babası, kızlarının ortadan kaybolduğunu ifade ederek Müge Anlı’dan yardım istemişti. Müge Anlı ve ekibi ise Hilal’i bulmak için ekibiyle çalışmıştı. 51 yaşındaki sözde hocanın yanın olduğu ortaya çıkan Hilal, Süleyman’ı çok sevdiğini ifade etmişti. Peki, ikili arasında neler oluyor?

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21 Oca 2023 - 13:21 Ankara- Yaşam

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