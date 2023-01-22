- 22 Oca 2023 - 01:01

Akaryakıt Fiyatları Araçları İstasyonlara Doldurdu! 22 Ocak Benzin, LPG, Motorin Fiyatları Düştükçe Düştü!

Akaryakıt fiyatları özellikle deposunu fulleyecek olanlar ve araç sahipleri tarafından araştırılıyor. 22 Ocak itibariyle küçük çaplı düşüş yaşayan akaryakıt fiyatları; benzin istasyonlarının araçla dolmasına neden oldu. Bizlerde Haberler Ankara olarak; 22 Ocak benzin, LPG ve motorin fiyatlarını sizler için derledik! İşte merak edilenler…

Ukrayna ve Rusya Savaşı’nın başlaması, tüm dünyayı yakından ilgilendiren Brent petrolde değişime neden olmuştu. İki ülkenin siyasi durumuna göre bir düşen bir azalan petrol; LPG, benzin ve motorin fiyatlarını tamamen değiştiriyordu. Hal böyle olunca birçok araç sahibi ise “21 Ocak akaryakıt fiyatları” ya da “22 Ocak benzin LPG ve motorin” fiyatları hakkında araştırma yapıyordu. İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…

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22 Oca 2023 - 01:01 Ankara- Yaşam

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