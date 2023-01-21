Tuba Büyüküstün’ün İkiz Kızları Serpildi, Kocaman Oldular! Babaları Annelerinden Bile Ünlü…

İşletmeci Umut Evirgen ile fırtınalı bir aşk yaşadıktan sonra kabuğuna çekilen ve son dönemlerde de Zeytin Ağacı dizisinde birlikte rol aldığı partneri Murat Boz ile anılan Tuba Büyüküstün, Boz ile hakkında çıkan aşk dedikodularını kesin bir dile ile yalanlayarak hayatında kimsenin olmadığını vurguladı.

2011- 2017 yılları arasında evli kaldığı ünlü oyuncu Onur Saylak’tan olan ikiz kızları Toprak ve Maya ile vakit geçirmeye özen gösteren Büyüküstün, geçtiğimiz aylarda ani bir karar ile Paris’e yerleştiğini açıkladı.

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