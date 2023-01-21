Tuba Büyüküstün’ün İkiz Kızları Serpildi, Kocaman Oldular! Babaları Annelerinden Bile Ünlü…
Güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, son dönemlerde rol aldığı Zeytin Ağacı dizisi ile çok konuşuldu. Murat Boz, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Rıza Kocaoğlu, Fırat Tanış ve Serkan Altunorak gibi ünlü isimlerin yer aldığı Netflix dizisinde duru güzelliği ile bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Tuba Büyüküstün, özel hayatı ile de merak konusu oldu. Tuba Büyüküstün’ün İkiz Kızları Serpildi, Kocaman Oldular! Babaları Annelerinden Bile Ünlü… İşte Detaylar...
İşletmeci Umut Evirgen ile fırtınalı bir aşk yaşadıktan sonra kabuğuna çekilen ve son dönemlerde de Zeytin Ağacı dizisinde birlikte rol aldığı partneri Murat Boz ile anılan Tuba Büyüküstün, Boz ile hakkında çıkan aşk dedikodularını kesin bir dile ile yalanlayarak hayatında kimsenin olmadığını vurguladı.
2011- 2017 yılları arasında evli kaldığı ünlü oyuncu Onur Saylak’tan olan ikiz kızları Toprak ve Maya ile vakit geçirmeye özen gösteren Büyüküstün, geçtiğimiz aylarda ani bir karar ile Paris’e yerleştiğini açıkladı.
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21 Oca 2023 - 16:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.