- 21 Oca 2023 - 16:08 G: 21 Oca 2023 - 16:14

Sessiz Sedasız Evlenmişti… Leyla Lydia Tuğutlu Suda Doğum Yaptı! Kocasını Görenler Şok Oluyor…

Evlilik teklifini zaten pandemiden önce İtalya’da aldığını ancak pandemi araya girince düğünün biraz ertelendiğini ifade eden Tuğutlu, sonrasında da daha fazla uzatmamak adına Almanya’da aile arasında düzenlenen bir tören ile evlendiğini açıklamıştı. Sessiz Sedasız Evlenmişti… Leyla Lydia Tuğutlu Suda Doğum Yaptı! Kocasını Görenler Şok Oluyor…İşte Detaylar...

Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken isimlerin başında gelen oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, son dönemlerde özel hayatı ile de gündemden düşmemeye başladı. 2008 Türkiye güzeli olarak adını duyuran sonrasında ise çok ses getiren bazı dizi projelerinde yer alarak oyunculuk alanında da başarılı olduğunu gözler önüne seren Tuğutlu, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlenerek herkesi şaşkına çevirdi.

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21 Oca 2023 - 16:08 - Magazin

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