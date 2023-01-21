Hülya Avşar’ın Havuz Paylaşımı Olay Oldu! Siyah Mayosuyla Ortalığı İnim İnim İnletti… “Taş Bebek!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar’ın havuz paylaşımı resmen olay yarattı. Simsiyah bir mayo giyen Hülya Avşar, ortalığın inim inim inlemesine neden oldu. Sevenlerinden “Taş bebek” yorumlarını alan 59 yaşındaki güzeller güzeli isim, dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Dönem dönem yaptığı çıkışlarla gündeme bomba gibi düşen Hülya Avşar, kısa bir süre önce yeni şarkısını sevenleriyle buluşturmuştu. Klibinde yazılımcı bir ismi ağırlayan Hülya Avşar, eski kocası Kaya Çilingiroğlu’na olan benzerliğiyle herkesi şok etmişti. Yakın zamanda yeniden stüdyoya girecek ve muhteşem eserler üretecek olan Hülya Avşar’ın soysal medya üzerinden yapmış olduğu mayolu havuz pozu şok etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.