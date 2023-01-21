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21 Oca 2023 - 16:08

Hülya Avşar’ın Havuz Paylaşımı Olay Oldu! Siyah Mayosuyla Ortalığı İnim İnim İnletti… “Taş Bebek!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar’ın havuz paylaşımı resmen olay yarattı. Simsiyah bir mayo giyen Hülya Avşar, ortalığın inim inim inlemesine neden oldu. Sevenlerinden “Taş bebek” yorumlarını alan 59 yaşındaki güzeller güzeli isim, dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…