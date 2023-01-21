Şeyma Subaşı Bunu da Yaptı! Soyunurken Pozlar Verince Gören Ne Diyeceğini Şaşırdı “Evlilik Arifesinde…”

Acun Ilıcalı’yla yaklaşık olarak 8 – 9 yıl boyunca aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sadece 1 yıl boyunca evli kalmışlardı. Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanma sonrasında bir daha yan yana gelmemişler, aşkı başka isimlerde bulmuşlardı. Ayça Çağla Altunkaya’yla aşk yaşayan Acun Ilıcalı dikkatleri üzerine çekerken; Şeyma Subaşı ise birçok isimle anılmıştı ama gerçek aşkı milyarder iş insanı Meedo’da bulmuştu. Mart ayında evlenecek olan Şeyma Subaşı ve Meedo’nun düğün hazırlığında olduğu biliniyordu. Şeyma Subaşı’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu dekolteli kareler ise nefeslerini çok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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