Şeyma Subaşı Bunu da Yaptı! Soyunurken Pozlar Verince Gören Ne Diyeceğini Şaşırdı “Evlilik Arifesinde…”
Mart ayında ikinci kez evlenecek olan Şeyma Subaşı, sonunda bunu da yaptı. Dekolteli ve cesur pozlarını bir kenara bırakan Şeyma Subaşı, şimdi de kıyafetini çıkarırken pozlar verince olanlar oldu. Hayranlarından tepki dolu yorumlar alan Şeyma Subaşı’na bir seveni ise “Evlilik arifesinde olacak iş mi?” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla yaklaşık olarak 8 – 9 yıl boyunca aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sadece 1 yıl boyunca evli kalmışlardı. Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanma sonrasında bir daha yan yana gelmemişler, aşkı başka isimlerde bulmuşlardı. Ayça Çağla Altunkaya’yla aşk yaşayan Acun Ilıcalı dikkatleri üzerine çekerken; Şeyma Subaşı ise birçok isimle anılmıştı ama gerçek aşkı milyarder iş insanı Meedo’da bulmuştu. Mart ayında evlenecek olan Şeyma Subaşı ve Meedo’nun düğün hazırlığında olduğu biliniyordu. Şeyma Subaşı’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu dekolteli kareler ise nefeslerini çok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.