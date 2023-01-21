Yalı Çapkını Ferit Kapının Önüne Konuldu! Seyran’ı Çıldırtmıştı; En Sonunda Kararı Verildi…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Yalı Çapkını dizisi, Cuma akşamlarının yıldızı konumuna gelmişti. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Yalı Çapkını’da Ferit ve Seyran arasında yaşananlar herkesi şok ediyordu. Ferit’in kendini beğenmiş ve egolu hallerine tepkiler arka arkaya gelmişti. Dizinin son bölümünden hemen sonra Ferit’in kapı önüne konulduğu gündeme bomba gibi düştü. Peki, Yalı Çapkını dizisinde neler oluyor?

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