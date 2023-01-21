Yalı Çapkını Ferit Kapının Önüne Konuldu! Seyran’ı Çıldırtmıştı; En Sonunda Kararı Verildi…
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Ferit’in kapının önüne konulduğu gündeme bomba gibi düştü. Seyran’ı çıldırtan Ferit hakkında verilen kararsa artık yaka silkmeye başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Gerçek bir hikayeden uyarlanan Yalı Çapkını dizisi, Cuma akşamlarının yıldızı konumuna gelmişti. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Yalı Çapkını’da Ferit ve Seyran arasında yaşananlar herkesi şok ediyordu. Ferit’in kendini beğenmiş ve egolu hallerine tepkiler arka arkaya gelmişti. Dizinin son bölümünden hemen sonra Ferit’in kapı önüne konulduğu gündeme bomba gibi düştü. Peki, Yalı Çapkını dizisinde neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.