Survivor Ayşe Duş Sonrası Pozuyla Şok Etti! Sırılsıklam Halleriyle Şok İçerisinde Bıraktı; Bornozuyla…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor sayesinde ünlenen Ayşe Yüksel’in duş pozları ortalığın karışmasına neden oldu. Survivor yarışmasından sonra hayatı değişen Ayşe Yüksel, sırılsıklam halleriyle ve bornozuyla takipçilerinden binlerce alevli yorum yani alev emojisi aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2021 sezonunda ilk kez görülen Ayşe Yüksel, gerek performansıyla gerekse duruşuyla milyonların kalbinde şampiyon olan Ayşe Yüksel, yarım kalan hikayesini tamamlamak adına Survivor 2022 yarışmasına yedeklerden katılmıştı. Finale kadar yürüyen Ayşe Yüksel, yarışmadan 4. olarak ayrılmıştı. Güzel ismin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu duş sonrası pozları ise şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.