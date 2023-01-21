Anasayfa/

Foto Galeri/

21 Oca 2023 - 17:57

Survivor Ayşe Duş Sonrası Pozuyla Şok Etti! Sırılsıklam Halleriyle Şok İçerisinde Bıraktı; Bornozuyla…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor sayesinde ünlenen Ayşe Yüksel’in duş pozları ortalığın karışmasına neden oldu. Survivor yarışmasından sonra hayatı değişen Ayşe Yüksel, sırılsıklam halleriyle ve bornozuyla takipçilerinden binlerce alevli yorum yani alev emojisi aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…