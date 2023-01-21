Kaskoda Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Milyonluk Arabaları 2 Bin TL, 3 Bin TL, 5 Bin TL'ye Yapabilirsiniz! Bunu Kimse Bilmiyor! En Ucuz Kasko...

Araç Kaskosu Nedir, Neden Yapılır? Araç kaskosu, bir araba sahibinin arabasını kaza, hırsızlık, yangın gibi olası risklere karşı sigortalamasıdır. Bu sigorta, araba sahibinin araba hasar gördüğünde veya çalındığında, sigorta şirketi tarafından araba sahibine ödenen bir meblağ ile arabanın tamir veya değiştirilmesini karşılar. Bu, araba sahibinin araba hasarından veya çalınmasından dolayı oluşabilecek maliyetleri azaltmasına veya önleyebileceği bir yol olarak görülebilir.

Artan döviz kuru ve artan araç ve yedek parça maliyetleri, kasko fiyatlarının fırlamasına neden olarak araç sahipleri için önemli bir mali yük haline geldi. Bazı sürücüler, bir önceki yıla göre on kat daha yüksek fiyat teklifleri aldıklarını bildirdi. Sektör uzmanları, primler ve poliçe maliyetleri baz alındığında ortalama yüzde 300 oranında artış olduğunu belirtiyor.

Kaskoda Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Milyonluk Arabaları 2 Bin TL, 3 Bin TL, 5 Bin TL'ye Yapabilirsiniz!

Kapsamlı teminat yerine sadece sorumluluk (DAR) sigortası seçildiğinde, sigorta oranı %50 oranında düşürülecektir.

Ayrıca, teminat seçeneklerini gözden geçirerek ve özel durumunuz için gerekli olmayanları kaldırarak sigorta maliyetini düşürebilirsiniz. Örneğin, yurt dışına sık seyahat etmiyorsanız, terör, doğal afetler veya hayvan çarpmalarından kaynaklanan hasarları teminattan çıkarabilirsiniz, bu da sigorta maliyetini düşürür.

Diğer bir alternatif ise aracınızı sadece hırsızlık ve çarpışmaya karşı sigortalatmak. Bu, sigorta oranında ortalama %50 tasarruf sağlayabilir.

Siz de aracınızı yetkili servislere gitmek yerine sigorta şirketinizle anlaşmalı tamircilere götürerek sigorta bedelini düşürebilirsiniz. Ayrıca aracınız tamirdeyken araç kiralama hizmetinden vazgeçmeyi de düşünebilirsiniz.

Bu öneriler arasında kasko yaptırırken genişletilmiş kaskodan vazgeçmeniz, gereksiz teminatlardan vazgeçmeniz, yanma teminatı almamanız, sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu servislere götürmeniz, ikame araç hizmeti veya mini onarım hizmeti almamanız, sadece çalınma ve pert durumlarına karşı kasko yaptırmanız ve ufak tefek hasarları cepten ödemek suretiyle kaskonun fiyatını düşürmeniz gibi seçenekleri içermektedir. Bu öneriler arasından size uygun olanları seçerek kasko priminizi düşürebilirsiniz.

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Muafiyetli sigortadan (Türkçe "muafiyetli kasko") feragat etmeyi seçmek de sigortayı önemli ölçüde azaltacaktır.

Sigorta Şirketinin Anlaşmalı Servisi Gitmek % 25 Düşürür

Aracınızı yetkili servislere gitmek yerine sigorta şirketinizle anlaşmalı tamircilere götürerek sigorta bedelini düşürebilirsiniz. Ayrıca aracınız tamirdeyken araç kiralama hizmetinden vazgeçmeyi de düşünebilirsiniz.

Kaza sonrası aracınızı tamir etmek için marka yetkili servisleri tercih etmek yerine sigorta şirketi ile anlaşması olan yetkili olmayan servisleri tercih etmek, kasko oranından %20-25 oranında tasarruf sağlayabilir. Örneğin, arabanın piyasa değeri 500.000 TL ve kasko oranı 10.000 TL ise bu seçenek seçildiğinde oran 7.500 TL'ye düşecektir. Bu seçenek özellikle araçları biraz daha eski olan araç sahipleri için önerilir.

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